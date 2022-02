Mujer se vuelve viral al cubrir sus tatuajes del rostro con maquillaje y ni sus padres la reconocieron

Hoy día, los tatuajes están de moda, pues cada vez son más las personas que disfrutan y hacen lo posible por tenerlos en la piel.

Relacionado a lo anterior hemos visto el caso de personas que han llegado al extremo, es decir, que se tatúan por completo el cuerpo e incluso zonas delicadas como pueden ser los ojos.

A pesar de lo anterior, sabemos que en gustos se rompen géneros y eso es lo que al final importa, como por ejemplo lo que hizo una chica llamada Aimee Smith, quien se volvió famosa en el Reino Unido por tener muchos tatuajes, pero que al hacer el experimento de quitárselos sorprendió a todos.

Aimee vive en Oakham, un pequeño pueblo al oeste de Inglaterra, donde es comúnmente conocida como “la chica de los tatuajes”, pues cuenta con más de 40 tatuajes de pies a cabeza, en los que incluye varios en su rostro.

La joven de 23 años y madre de dos hijos accedió a cubrir sus tatuajes como parte de un experimento para un episodio del programa Hooked on the Look. Sin embargo, su transformación fue tan increíble que su madre lloró al verla y sus hijos no lograban reconocerla; ella misma se sorprendió tanto que intentó no llorar.

Aunque para algunas personas puede ser una simple capa de maquillaje, para ella no lo es, ya que sus tatuajes la identifican tanto que le disgusto verse sin ellos.

“Sé que es una palabra fuerte, pero me sentí vil y horrible a mí misma. Me sentí muy incómoda y fue como mirar a alguien que no conocía. A mi madre le cuesta mucho llorar, me sorprendió escucharla decir lo hermosa que me veía, pero al mismo tiempo, como he tenido tatuajes en la cara durante tanto tiempo y son una parte importante de mi vida, me dijo: ¡Esa no es mi hija!”.

La chica decidió participar en el programa luego de que algunos haters en redes le dijeran que se arruinó la cara con la tinta y que era inaceptable que los padres tuvieran tantos tatuajes, pues la chica es madre de dos niños, Elijah, de seis años, y Remy, de uno. Además, quería recordar como lucía antes de tener tatuajes.

“Después de que la gente de la cámara se fue, pensé que realmente necesitaba bañarme. Tenía que recoger a mis hijos y el más pequeño ni siquiera me miraba porque no tenía idea de quién era yo. Su reacción me hizo darme cuenta de lo mucho que mis tatuajes son parte de mí”.

Finalmente, cabe mencionar que tiene tatuajes distribuidos en diferentes partes de sus brazos y piernas, y asegura que planea cubrir todo su cuerpo con tinta, ya que su cuerpo será una gran obra de arte que definirá su identidad.

