Harry Styles le escribe a extraño por culpa de Rosalía; conoce la embarazosa anécdota

Rosalía no soporta el cambio de número telefónico por dos razones: primero, porque ella lo tiene que hacer todo el tiempo y segundo, porque provocó un embarazoso momento con Harry Styles que no quiere volver a repetir.

Recientemente Rosalía fue invitada al programa de Jimmy Fallon para promocionar su nuevo álbum llamado "Motomami" que se estrenará el próximo 18 de marzo. Pero entre la conversación, el tema de Harry Styles y su anécdota más graciosa con él, salió a la luz. Y es que ella fue la responsable de que el cantante estuviera hablando con un extraño sin siquiera saberlo.

Rosalía confesó que desde hace mucho tiempo, está acostumbrada a cambiar su número telefónico. No porque sus fans lo consigan fácilmente sino porque a veces abandona su teléfono para enfocarse en sus proyectos que decide simplemente empezar de nuevo con nuevo equipo y nuevo número. Pero lo que ella no sabía era que cuando te deshaces de un número, inmediatamente se lo asignan a alguien más y es así como Harry Stlyes sufrió un incidente con un extraño.

Hace un tiempo, Harry Styles le escribió a Rosalía para decirle lo mucho que le había gustado una de sus canciones titulada "Dolerme". En el screenshot de la conversación que posteriormente Harry Styles le mandó a Rosalía, se puede ver cómo él comenzó a decirle que le gustaba la canción, la persona, que se hizo pasar por la cantante, le siguió el juego. Pero luego de decirle "te amo" a Harry Styles y él responderle que también, le contó la verdad.

"Jaja perdón, estás equivocado. No sé quién eres. Este número le pertenecía a alguien más pero ahora es mi número así que ya no me molestes más, por favor", dice el mensaje.

Rosalía, entre risas dijo "Imagínate a esa persona viendo ahora mismo el show de Jimmy Fallon y decirle a Harry Styles que no lo moleste. Por supuesto él me mandó un mensaje diciendo que no entendía qué estaba pasando".

