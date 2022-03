Camila Cabello estrenará su álbum “Familia” en un live de TikTok

Camila Cabello está más que decidida a demostrar que el 2022 es su año, y es que a tan solo unos días de anunciar su nuevo tema “Bam bam” junto a Ed Sheeran, ahora esta preparando un evento exclusivo para presentar su nuevo álbum “Familia”.

La cantante de "Havana" interpretará por primera vez en directo las canciones de su próximo álbum, un concierto caleidoscópico a través de su canal de TikTok, evento a que nombró "Familia: Welcome to the Family".

Fue la propia cantante cubano-mexicana quien anunció el concierto con un vídeo en el que cantaba "Bam Bam", en dónde se le ve con una variedad de trajes coloridos, en distintos escenarios elaborados, incluyendo un escenario interactivo en blanco y negro, colgando en un gran columpio y bailando con un grupo de artistas en un paisaje callejero de estilo latino.

Camila hará uso del sistema XR, que ayudará a crear un mundo virtual para cada canción para complementar la coreografía, los escenarios cambiantes y el vestuario del evento.

El evento especial, descrito en un comunicado como una "experiencia musical inmersiva e inventiva", se transmitirá en vivo en el canal TikTok de Cabello a las 6 p.m. del próximo 7 de abril, con una retransmisión programada para el 8 de abril a la misma hora.

"Este próximo stream será un viaje a través de diversos escenarios y vestuarios diseñados especialmente para complementarse al estilo de cada canción. La actuación incluirá efectos visuales y envolventes de realidad virtual que harán destacar la voz y las coreográficas ", detallan en un comunicado.

La actuación de Camila Cabello en TikTok llega un día antes del lanzamiento oficial de “Familia”, su tercer álbum de estudio, del cual ya hemos escuchado un adelanto con "Bam Bam", "Oh Na Na", con Myke Towers, y el single principal "Don't Go Yet".