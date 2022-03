Bella Hadid confiesa que se arrepiente de haberse hecho una cirugía estética a los 14 años

Para muchos, Bella Hadid es una de las mujeres más hermosas del mundo, su belleza y personalidad únicas le han ayudado a ganarse la atención de las millones de personas que a diario están pendientes de lo que sucede en las redes sociales.

Respecto a lo anterior existe la creencia de que para alcanzar un determinado estereotipo de belleza es necesario, en la mayoría de los casos, someterse a cirugías estéticas o a procedimientos extremos corporales, mentales e incluso psicológicos para lograr dicho objetivo.

Por supuesto que existen muchas personas que toman consciencia de la importancia de cuidar el cuerpo desde un punto de vista saludable e incluso hay quienes deciden parar cuando se dan cuenta que se han excedido a la hora de realizarse procedimientos estéticos.

Y justo hacemos mención de lo anterior ya que la modelo Bella Hadid confesó en una entrevista lo arrepentida que se sentía luego de haberse operado la nariz a los 14 años.

Aunque ella es hermosa y muchos hubieran pensado que no había razón para que acudiera a una rinoplastía, lo cierto es que ella sentía mucha presión en la industria de la moda, sobre todo porque constantemente la comparaban con su hermana Gigi Hadid.

Y la presión no es para menos, pues Bella ha logrado posicionarse como una de las modelos mejores pagadas del mundo, al desfilar para marcas como Dior, Chanel, Fendi y Versace.

Además de lo anterior, la topmodel confesó recientemente que creció con muchas inseguridades sobre su físico, ya que constantemente era comparada con su hermana, situación que la llevó a realizarse la cirugía de la cual se arrepiente.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente piensa que me jodí la cara por completo debido a una foto mía cuando era adolescente en la que se me veía hinchada”, dijo en una entrevista para Vogue.

Por si fuera poco, Bella también dijo que se sentía la hermana fea, por lo que tuvo que lidiar con problemas como la anorexia o la depresión, hasta que después de un tiempo logró salir adelante. Aún así, confesó que ya estaba harta de que la gente la criticara todo el tiempo, diciéndole que se ha hecho diversas cirugías.

“Estoy bastante segura de que no eres igual ahora que cuando tenías trece años, ¿verdad? Nunca he usado filtros. Vamos a poner fin a eso, no tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo”, reveló en dicha revista.

