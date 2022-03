Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2022

La ceremonia de los Premios Oscar 2022 está a la vuelta de la esquina, y después de presentarnos a los nominados, ahora dan a conocer el listado de cantantes que tendrán la oportunidad de interpretar temas en vivo durante el evento.

Entre los nombres destacan 3 artistas que se encuentran nominados a la Mejor Canción Original en la 94ª edición de los premios de la Academia, hablamos de Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra.

TE RECOMENDAMOS: Premios Oscar abren nueva categoría: premiarán a la película más votada en Twitter

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x — The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022

Beyoncé interpretará su himno de empoderamiento, "Be Alive", de la película "King Richard" que opta a otros cinco premios, entre ellos los de mejor película y mejor actor, protagonizada por Will Smith y que sigue la lucha del padre de Venus y Serena Williams para convertirlas en las mayores tenistas de todos los tiempos.

La confirmación de su presentación llega días después de que surgieran rumores que aseguraban que la cantante estaba planeando una actuación sorpresa en directo para la ceremonia de premios de este año.

Por su parte, Billie Eilish y Finneas nos deleitarán con su tema de la última película de Bond, No Time to Die, que también opta al mejor sonido y a los mejores efectos visuales.

Este tema se ha convertido en uno de los favoritos para llevarse la estatuilla, lo que nos hace recordar que si ganan, sería la tercera canción de Bond que gana un Oscar, uniéndose a "Skyfall" de Adele y "Writings on the Wall" de Sam Smith.

TE PODRÍA INTERESAR: Por primera vez en la historia, tres mujeres presentarán los Premios Oscar

Mientras tanto, Sebastián Yatra le dará el toque latino al interpretar “Dos Oruguitas” compuesta por Miranda para la película animada de Disney "Encanto".

Yatra será el primer colombiano en cantar en vivo en la ceremonia oficial de los premios de la Academia. La última presencia de un número en español fue en 2017, cuando Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel cantaron en inglés y español "Remember Me - Recuérdame", el tema de la película "Coco".

Reba McEntire, por su parte, interpretará su tema Four Good Days 'Somehow You Do', escrito por Diane Warren, y su 13ª nominación, que aún no conquistó la anhelada estatuilla.

La única canción nominada que no se interpretará en la ceremonia es “Down to joy” de la película Belfast, original de Van Morrison, esto debido a que no acudirá a la gala "debido a su apretada agenda de gira".

TAMBIÉN PUEDES LEER: Nominados a los Premios Oscar 2022: Conoce la lista completa

En la ceremonia de este domingo también está prevista la participación de una banda de estrellas que incluyen a Travis Barker, Sheila E. y Robert Glasper junto al director musical Adam Blackstone. D-Nice y el grupo vocal The Samples también aparecerán durante la ceremonia.