Por primera vez, Danna Paola habla de su relación tóxica con Eleazar Gómez

Tuvieron que pasar varios años para que Danna Paola se atreviera a hablar por primera vez de la tormentosa relación que tuvo a lado del actor Elezar Gómez.

Como muchos saben, esta pareja se conoció en 2009, justo cuando se encontraban grabando la telenovela ‘Atrévete a soñar’, y en ese momento su lazo de amor era tan fuerte que hasta duraron seis años.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en este noviazgo, ya que después de que anunciaron su ruptura se comenzó a rumorar que Eleazar maltrataba física y psicológicamente a Danna.

Aunque en diferentes ocasiones la también actriz fue cuestionada, siempre se mantuvo al margen, y no soltó ni una palabra a pesar de que le habían pedido su opinión tras la violencia que sufrió Tefi Valenzuela a lado de su ex.

Fue a raíz de lo anterior que muchos pensaron que la cantante jamás abriría la boca en torno a lo que ella vivió, sin embargo, recientemente sorprendió a muchos al hablar por primera vez de las vivencias que tuvo a lado de Gómez.

Aunque existen pocas pruebas que confirmen que había violencia en la relación, recordemos que la revista TV Notas reveló un video en donde se podía ver a ambos discutiendo, dicha situación fue muy comentada, pues su relación era además mediática debido a la diferencia de edad entre los dos, pues él es 10 años más grande.

Hacemos mención de lo anterior, ya que Danna Paola fue captada en Los Ángeles junto a su nuevo novio, Alex Hoyer, y al momento de ser interceptada para hacerle preguntas fue que habló por primera vez sobre la relación tóxica que tuvo con Eleazar.

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar a personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor y ahora sí que a compartir experiencias. En mi música siempre lo hago… creo que ‘Calla Tú’ es uno de los himnos feministas que me han ayudado a mí también a trascender sobre muchas cosas, tanto en la industria como persona”, comentó.

Igualmente mencionó que no le gusta recordar cosas que ya están en su pasado y ahora está rodeada de personas que la apoyan, “Estoy rodeada de personas maravillosas, de personas que me apoyan, hombres maravillosos también, creo que eso es también algo que he aprendido a lo largo de la vida, so (entonces), es maravilloso y nada, yo creo que no me gusta como cosas que no van conmigo ahora, estoy superfeliz y agradecida con Dios y con la vida”.

Por último, al ser cuestionada sobre si está en solidaridad con Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar a la que golpeó, dijo, “A cualquier mujer en el mundo, yo creo que lo más importante es como lo vuelvo a decir, apoyarnos entre nosotras, entre artistas sea quien sea, yo creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí al lado que puede apoyarte, darte un consejo”, finalizó.