¡Ahora es su turno! Belinda se borra el tatuaje que tenía en honor a Nodal

Belinda está decidida a olvidar a Christian Nodal, y es que en las últimas semanas la hemos visto muy enfocada en su carrera y en sí misma.

Para muchos la actitud que está tomando ante la vida, a pesar de que aseguró que le “dolía mucho” el rompimiento con su ahora ex novio, es la correcta, pues en lugar de optar por estar deprimida, ha decidido trabajar en sí misma, y brindarle atención a su carrera profesional.

Y algo que llamó la atención recientemente en ella, es que así como lo hizo Nodal, la cantante también tomó la decisión de borrarse el tatuaje que se hizo en su honor.

Cabe señalar que la intérprete de “Bella traición” se había puesto las iniciales de su ex prometido en el tobillo, pero en un reciente video que circula en las redes sociales se puede ver como es que la cantante ya no tiene rastro de dicha imagen.

Quiere olvidar y se muda a España

Aunque no se sabe con exactitud las razones por las que la ojiverde optó por irse a vivir de manera definitiva a España, lo cierto es que en los últimos meses ha tenido que pasar gran parte de su tiempo en aquellas tierras, debido a que uno de sus proyectos de trabajo más importantes se encuentra de ese lado del mundo.

Relacionado a lo anterior y por si no lo sabías, faltan aproximadamente cuatro semanas para que la serie española ’Bienvenidos al Edén’, en donde Belinda es una de las protagonistas’, se estrene.

Fue así que en una entrevista con la estación española Mega Star FM para promocionar la reciente serie de Netflix donde participa, la cantante sorprendió al revelar que se quedará a vivir en Madrid.

"Me voy a instalar aquí a vivir, estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida", afirmó. “Yo soy española. Nací en Madrid, y poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también".