Hisense U8G Quantum Series 65”, un dispositivo pensado para los videojuegos

La TV Hisense U8G Quantum Series está optimizada para gaming, de acuerdo con el sitio web oficial, algo que se refleja desde el momento en el que detectamos que cuenta con dos entradas HDMI capaces de reproducir hasta 120 hz, lo que significa, que los dispositivos conectados en estos pueden explotar esta característica

La experiencia de uso con un PlayStation 5 fue muy satisfactoria con todos los juegos sin excepción, ya que gracias a la capacidad de 120 hz, es posible apreciar con mayor fluidez títulos que corren a 120 fotogramas por segundo, por ejemplo, Rainbow Six Siege; sin embargo, también se muestran con gran calidad y rendimiento visual juegos que tienen 60 fps como Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Horizon Forbbiden West, Spider-Man Miles Morales o Grand Theft Auto V.

Lo interesante de la TV Hisense U8G Quantum Series, es que no solamente funciona correctamente y con buena calidad en consolas de nueva generación, ya que en cuanto el dispositivo detecta una consola de videojuegos, configura el modo automático con baja latencia y una frecuencia de actualización variable, lo que brinda un juego fluido y minimiza el input lag, logrando que sin importar la calidad o la potencia del aparato, el contenido se vea muy bien, por lo que en una Nintendo Switch y en un Xbox One, los programas funcionan sin problema pero con una gran calidad.

El sistema de audio Dolby Atmos incorporado en los altavoces es espectacular, tanto en volumen como en calidad, brindando una buena experiencia en películas, series, videojuegos, música y programas de televisión, dando un volumen adecuado en números bajos y con claridad, esto en un ambiente cerrado como un departamento aún con las ventanas y puerta abierta, el sonido se escuchó claro y fuerte.

Sin embargo, también es posible conectarla a barras de sonido o a sistemas de audio través de un cable de audio óptico, por lo que, aunque la calidad de los altavoces es buena, puedes utilizar sistemas externos para amplificar las posibilidades.

Por otra parte, la TV Hisense U8G Quantum Series cuenta con tecnología bluetooth, lo que le permite conectarse a barras de sonido, bocinas, audífonos, teclados, mouse y diferentes accesorios compatibles con este protocolo. Sin embargo, cuando utilizamos unos audífonos inalámbricos y conectamos unos altavoces inalámbricos, el retraso de audio fue considerable, y se nota mucho sobre todo cuando lo probamos con películas, por lo que esta conexión es recomendable solo para escuchar música o contenidos donde la sincronización entre audio y video no sea importante.

Conclusión

¿Vale la pena la TV Hisense U8G Quantum Series? La respuesta es sí, ya que es un dispositivo que no solo demuestra su alta calidad en el rendimiento y colores de la imagen, sino en su ágil funcionalidad con aplicaciones, dispositivos móviles externos y sobre todo, en la gran experiencia de audio que ofrece, la cual, acompañada de una optimización pensada en videojuegos, le dará un buen gusto no solo a los gamers, sino a cualquier persona que busque entretenimiento audiovisual.

Sin embargo, algunos detalles hacen que la TV no sea perfecta, por ejemplo, no puedes poner contenido específico con el asistente de google si es que las apps no son compatibles. También el retraso de audio bluetooth es considerable, sobre todo si tienes barras de sonido que no tienen audio óptico o HDMI Arc. Por otra parte hay que considerar que los reflejos en la pantalla dan una experiencia no tan buena si es que le miras desde los costados.

Calificación 8.5

Por Marcos Rabía