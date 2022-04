Video: Ángela Aguilar habla tras filtración de imágenes

Ángela Aguilar se convirtió en el foco de atención de las redes sociales, luego de que circularan un par de fotografías en donde se le puede ver con su supuesto novio.

Aunque al principio las cosas no fueron aclaradas de inmediato, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que la cantante opinara acerca de lo que estaba sucediendo a través de su cuenta de instagram.

Estas son las fotografías en donde se le puede ver a la cantante muy divertida y amorosa con su novio / Internet

En el video que dura poco más de seis minutos, se le puede ver a la joven con un rostro triste y decepcionado, y dichas emociones las confirma al asegurar que se siente "violentada" por aquellas personas que se atrevieron a filtrar dichas imágenes sin su autorización.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma", expresó la cantante. "Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo de acuerdo que salieran". "Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", denunció.

La cantante de regiomontano aseguró que se siente mal por haber confiado en la persona equivocada, pues no solo la defraudó, sino que le afectaron a nivel personal, familiar, profesional y hasta económico.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿qué cara le puedo dar a mi familia?", se pregunta. "Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error".

Respecto a la situación similar a la que también se han tenido que enfrentar millones de mujeres, la intérprete de "Te busqué" dijo sentirse identificada por primera vez, puesto que "hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es”.

¿Quién es el hombre con el que aparece?

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como “Gussy Lau”, es un joven compositor de 33 años que goza de gran fama en la industria debido a su talento al escribir canciones, por lo que ha colaborado con grandes cantantes como Christian Nodal y la propia Ángela Aguilar en la canción “Ahí donde me ven”.

A su corta edad ha ganado importantes reconocimientos por su trabajo como compositor y entre los más destacados se encuentran los Billboard, Latin Grammy, Spotify Saga y otros, además de Mocoritense Destinguido, Granito de Oro y Mentes Ganadoras.

Al respecto de lo sucedido, el compositor asegura que fue traicionado por un amigo de confianza. De hecho, dicha aclaración la hizo a través de un video en vivo que realizó en sus redes sociales.

En el mismo clip, Gussy confirmó que tiene una relación con la cantante. “Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo un par de semanas”, comentó.

Sobre el cómo se filtraron las imágenes en donde aparecen juntos, aclaró que al parecer uno de sus seguidores, que ‘eran de confianza’, hizo capturas de pantalla a éstas. “Por error un amigo cercano de los que tenía yo, le tomó a la foto un screenshoot… era un video…”, mencionó para luego referirse a la parte donde aparecen besándose. “Si el screenshoot se hubiera tomado en donde nos estamos riendo pues a nadie le importa, no vende, ya sabes. Yo lo subo a mis Close Friends y alguien se lo enseñó a alguien, ese alguien a otro, se hace viral y pues hasta ahí era como que si te diste cuenta nadie hizo declaraciones porque nos vale…", dijo.

