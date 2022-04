Brie Larson se unirá a la entrega de “Rápidos y Furiosos 10”

La familia de “Rápidos y Furiosos” cada vez crece más, y hace un par de meses se confirmaba a Jason Momoa entre sus filas, pero ahora decidieron apostar por una mujer, y la elegida fue Brie Larson, convirtiéndose en la última incorporación a la secuela.

Fue a través de una fotografía publicada en Instagram por el propio Vin Diesel en dónde aparecen los dos actores con un mensaje en el que el actor asegura que está orgulloso de agregar un ganador del Oscar a la franquicia.

"Sí, sí, sí... ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír, te dices a ti mismo 'Esa es la Capitana Marvel'. Claramente hay amor y risas en esta imagen", escribió Diesel en una leyenda de Instagram debajo de una foto de él y Larson.

“Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en ‘Fast 10’. No tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto… su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas. Bienvenidos a la FAMILIA Brie”, escribió el actor.

De esta manera, Brie Larson se une a la franquicia de acción masiva, desempeñando un papel no especificado en la próxima décima película de la serie, junto a un elenco que presenta rostros familiares como Diesel, Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Sung Kang, junto con el recién llegado a la serie Jason Momoa, de quien se rumorea que interpretará al villano.

Y quien fuera director de franquicias Justin Lin, y volviera para dirigir “F9” después de no participar en varias de las películas anteriores, está de vuelta en la silla del director.

Los representantes de Larson no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, pero recordemos que en el pasado Brie ha declarado que es fan de la historia y que le encantaría formar parte de la saga.