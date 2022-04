Por primera vez, la NASA logra la “holotransportación” de un doctor en el espacio

No cabe duda que la tecnología ya nos rebasó, y es que a pesar de que estamos inmersos en ella, hay muchos avances de este tipo que no nos imaginamos y por consiguiente no podemos entender.

Y justo relacionado a lo anterior, hoy te queremos hablar del reciente paso que ha dado la NASA en el campo de la ‘holotransportación’, y es que lograron transportar la esencia de un doctor en el espacio.

También puedes leer: NASA revela que gran asteroide se impactará en la Tierra este 2022

Para que puedas entender un poco más del porqué este avance es tan relevante, te contamos que la ‘holotransportación’ es un tipo de tecnología que permite enviar mensajes a través del espacio tiempo, y lo relevante de esto, es que recientemente hallaron la forma de holotrasnportar a un individuo humano entre el tiempo y el espacio.

Desde hace algunos años ya se estaba buscando este tipo de avance tecnológico y de hecho, pudimos verlo en varias narrativas de ciencia ficción como son Star Trek o Back to de Future.