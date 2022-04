Charlize Theron comparte su primer imagen en Fast and Furious 10

Mucho se ha hablado sobre las estrellas que conforman el elenco de Fast and Furious 10, confirmando a nuevas estrellas, y otros más que revelan su regreso, tal es el caso de Charlize Theron, quien compartió las primeras fotos desde el set del film.

En un reciente post de Instagram, Theron reveló su regreso a la franquicia con un par de imágenes de sí misma como la villana Cipher, acompañadas con el mensaje: "She's back baby".

En una de las fotos, Theron se encuentra entre dos hombres con armadura que parecen derrotados, aunque todavía no se sabe si fueron derrotados por la propia Cipher. Mientras que en la otra muestra un vistazo entre bastidores a la actriz preparándose para una toma cinematográfica.

El personaje de Charlize, Cipher es es uno de los más interesantes de la saga, debutando en Fast and Furious 8, como una ciberterrorista que chantajea a Dominic Toretto para que participe en su plan para secuestrar armas nucleares. Luego repitió en Fast and Furious 9, donde fue capturada por el Mr. Nobody y convence a Jakob Toretto para que vaya a por su hermano.

Fast 10 es la primera de las dos entregas finales de la saga Fast que prepara el director Justin Lin, y actualmente, el plan es rodar Fast 10 y Fast 11 de forma consecutiva.

Vin Diesel, que interpreta a Dominic Torretto en la franquicia Fast and Furious, anunció en febrero que la producción de la décima película de Fast and Furious había comenzado: "Tenemos grandes incorporaciones al reparto que van a hacer que esta entrega sea muy, muy, muy emocionante", dijo entonces.

Fast and Furious 10 que se titula Fast X seguramente tendrá mucha acción imposible, escenas brutales de persecuciones con coches u otros vehículos y todo el sabor de esta gran saga, y tiene previsto su estreno para el 19 de mayo de 2023.