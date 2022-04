Por primera vez, Christian Nodal habla de su ruptura con Belinda

Por primera vez y después de mucho tiempo, Christian Nodal tomó la decisión de compartir algunos detalles que lo orillaron a terminar la relación amorosa que tenía con Belinda.

El cantante de regiomontano abrió su corazón y contó en una entrevista que le hicieron para Televisa Espectáculos que el dinero no fue la razón por la que “el amor se acabó”.

Durante la charla, el cantante contó que con la ojiverde había vivido una etapa muy bonita y que lo único que quería, era mantener en sus pensamientos todo lo bueno que sucedió entre ellos.

“Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos, momentos malos como todo”, mencionó.

Por otro lado y con el fin de desmentir cualquier rumor que surgió en torno a su romance, Nodal dejó en claro que su ruptura no tuvo nada que ver con temas de dinero como mucho se especuló, y que simplemente pasaron cosas de las que prefiere no dar detalles.

“Lo que te puedo decir es que yo ni cosas de dinero, ni todo lo que se habla, se habla muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos eso es lo que se tiene que quedar”, destacó.

Christian Nodal desea lo mejor para Belinda

Aunque ya no están juntos, el intérprete de “Botella tras botella” insistió en que no daría muchos detalles de lo acontecido en el pasado con Beli, sin embargo, aseguró que no quería que hubiera culpables y simplemente dejar las cosas por la paz.

“Nunca quise que alguien fuera el culpable. Yo quería dejar las cosas así, porque a veces la gente siempre trata de malinterpretar las cosas”, explicó.

“A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro”, añadió.

Para finalizar, Christian Nodal se mostró como todo un caballero y frente a los nuevos proyectos en los que trabaja Belinda en España, el cantante le deseó lo mejor, dejando entrever que su relación acabó en los mejores términos.

“Más allá yo estoy bien y espero que ella esté bien y que siempre le esté yendo increíble”, dijo.

