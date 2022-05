MET Gala 2022: Estos fueron los looks más extravagantes y llamativos de la alfombra roja

Una de los eventos del año más importantes en la industria del cine y la moda es sin duda el MET Gala, ya que durante una noche, varios artistas, actores o figuras del entretenimiento se dan cita en el Museo Metropolitano de Arte (Met) para mostrar sus más extravagantes diseños de vestuario y de esa forma ayudar a la caridad.

La temática de este 2022, fue ‘An Anthology of Fashion', una continuación del 'In America of Fashion' del año pasado. De esa forma, el código de vestimenta fue 'Gilded Glamour and White-tie', es decir los años 1870-1890 'Edad Dorada' de Estados Unidos.

Cabe destacar que esta peculiar reunión se celebra desde 1948, dando lugar a que el primero de mayo de cada año, el Met se convierta en el centro de atención del mundo, pues celebridades de todas partes ahí se dan cita.