GTFO, una oda futurista a tus más oscuras pesadillas

GTFO es de los pocos títulos que nos han hecho decir “WTF!”, literal, este juego desarrollado por 10 Chambers Collective, tiene más que ofrecer que solo disparos, monstruos amorfos, munición escaza y mucho trabajo en equipo.

Tras una serie de interminables partidas, este juego nos demostró que requerimos más que aptitud para intentar completar alguna de las misiones, ya sea en equipo o acompañados por la inteligencia artificial.

¿Es el miedo o el valor lo que te empuja?

Al abrir el juego se nos muestra lo que parece ser la interfaz neural con la que posiblemente nuestro personaje está siendo monitoreado de manera remota, esto con el objetivo de supervisar el éxito de la misión que nos sea asignada.

No hay mucho contexto de relevancia, simplemente se nos informa que somos presidiarios y que debemos cumplir una serie de objetivos en favor de una tenebrosa corporación, al interior de unas instalaciones subterráneas. La incursión es simplemente audaz, la ausencia de luz nos hace sentir indefensos al interior de lo que parece una excavación minera, sin embargo, conforme vamos avanzando, reparamos que lo que parece ser una simple misión de extracción, puede tornarse en algo más complejo y oscuro de lo que pensamos. Los subniveles van en descenso del A1 al D4, en consecuencia, la complejidad de cada uno de ellos va avanzando de manera exponencial, por lo que es preferible que completes las misiones “básicas” y así ganar experiencia antes de dar un salto más profundo.

La personalización es simple pero acorde al exigente nivel de realismo que tiene este título, se nos permite elegir qué tipo de armas podemos contar en nuestra visita al infierno, desde ametralladoras automáticas o escopetas, hasta una curiosa variedad de mazos que además de permitirte ahorrar munición, te ayudarán a realizar bajas de manera silenciosa. Los ítems estéticos no quedan de lado, conforme vayamos completando de manera exitosa las misiones que se nos vayan presentando, obtendremos variantes de nuestro uniforme de distintos colores, potenciadores que nos ayudarán a soportar estos duros encargos. De manera regular estos descensos se van actualizando gracias al equipo de desarrolladores, por lo que el contenido novedoso no para de llegar y en consecuencia tampoco la frustración por no completarlos a tiempo.

Los oscuros pasillos de cada nivel están plagados de raras criaturas llamadas “sleepers”, las cuales se tornan violentas con la presencia de cualquier desconocido. Toda fuente de sonido o de luz, será más que suficiente para provocar su furia; sin embargo, cuando uno de estos raros entes alerta al resto, cuidado, porque vendrán hordas y hordas de especímenes que pondrán en riesgo tu reserva de salud y de balas, por lo que debes ser muy sigiloso.

Cada descenso tiene tareas definidas, al inicio es toda la información que se nos da, no hay mayor referencia en el HUD como un marcador o algún elemento que nos indique a donde tenemos que ir, sin embargo, si disponemos de un mapa en el que podemos tener una orientación previa de dónde hemos estado y a donde nos dirigimos. Hay una serie de terminales, con las que a través de una distintos de comandos que el mismo sistema te indica cuáles son, puedes averiguar la localización de las bodegas, llaves para abrir compuertas, e incluso cajas, en ellas hay distintos suministros y objetos que te ayudarán a terminar tu misión lo antes posible. Una de las funciones más útiles es la denominada “ping”, con la que al estar en la misma sala en la que nos encontramos le marca de manera exacta su ubicación y evitarnos búsquedas innecesarias en el lugar.