BTS lanza tráiler oficial de su nuevo álbum “Proof”

Todo parece indicar que la agrupación de K-pop más exitosa hasta el momento, BTS está más que decidido a convertir el 2022 en su año, pues después de su increíble presentación en la pasada entrega de los Grammy, ahora han impresionado a sus fanáticos al anunciar su próximo nuevo álbum.

Titulado “Proof”, Big Hit aseguró que será una colección de 3 CD que incluirá canciones de toda la discografía de la banda de K-pop, así como tres canciones nuevas.

TE RECOMENDAMOS: Jungkook de BTS pronuncia mal chipotle, se vuelve viral

"El álbum antológico de BTS que encarna la historia de BTS se lanzará al comenzar un nuevo capítulo como artista que ha estado activo durante nueve años para mirar hacia atrás en sus esfuerzos pasados", confirmó Big Hit en un comunicado.

Fue el pasado miércoles que las estrellas del K-pop compartieron un poco más de información sobre el próximo lanzamiento publicando un "tráiler del logo" del álbum.

[INFO]📰



¡BigHit anuncia que @BTS_twt lanzará el nuevo álbum 'Proof', el 10 de junio!



"El álbum de antología 'Proof' que consta de 3 CDs, incluye varias pistas diferentes, incluidas 3 canciones nuevas, reflejan sus pensamientos sobre el pasado [...] pic.twitter.com/J58p3q9Heh — BTS SQUAD⁷ | #BTS_PROOF (@BTSquadInfo) May 4, 2022

El clip nos lleva a través de sus distintas épocas mediante textos animados que corresponden a sus EP, recopilaciones y álbumes de estudio como: O!RUL8,2? y Skool Luv Affair, Love Yourself: Tear, Map of the Soul: 7, Be. y más.

Además, BTS ha confirmado que su nuevo "álbum antológico" Proof llegará el próximo 10 de junio, y tiene dos propósitos: celebrar el próximo noveno aniversario de BTS como grupo y proporcionar a ARMY una amplia colección de sus canciones.

TE PODRÍA INTERESAR: BTS anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

ARMY, como se conocen las seguidores de la agrupación, tomaron las redes sociales y no dejaron de compartir su emoción por el próximo lanzamiento de los chicos.

¡SE VIENE NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN!

¡SE VIENE NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN!

¡SE VIENE NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN!

¡SE VIENE NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN! pic.twitter.com/xLb5GnJohm — ★ moni ?! (@singerksjn) January 6, 2022