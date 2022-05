Charlize Theron comparte primer imagen oficial como Clea en Marvel

A casi una semana del estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Charlize Theron realizó su debut como la poderosa hechicera Clea en el MCU, y ya se compartieron las primeras imágenes oficiales del personaje.

Fue la propia actriz quien tomó sus redes sociales y publicó dos fotografías en dónde muestra el primer aspecto oficial de su personaje, junto al mensaje "Conoce a Clea".

TE RECOMENDAMOS Charlize Theron se convertirá en superheroína de Marvel

En una de las imágenes se observa un primer plano de su maquillaje y la otra, un fotograma oficial del rodaje en el que se ve a su personaje, la hechicera conocida como Clea, fuera de la pantalla junto a Stephen Strange.

Es durante la escena post créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, protagonizada por Elizabeth Olsen y Benedict Cumberbatch, que Theron logra su primer aparición cómo Clea llevándose a Stephen a la Dimensión Oscura.

¿Quién es Clea?

Clea pertenece a la Dimensión Oscura, el mismo lugar donde residía Dormammu, el primer gran villano de Doctor Strange en las películas de Marvel. Su primera aparición ilustrada fue en 1964, donde comenzó como aprendiz de Stephen, sin embargo, la relación escaló más allá al punto de terminar casados, aunque mantuvieron una relación a distancia por sus responsabilidades como hechiceros.

Y aunque siempre se le ha querido plantear ser una damisela en apuros, lo cierto es que su personaje tiene gran capacidad para proyectarse astralmente, lanzar ráfagas de energía y mover objetos. A su vez, es capaz de crear ilusiones, controlar mentes ajenas y teletransportarse.

TE PODRÍA INTERESAR: Charlize Theron comparte su primer imagen en Fast and Furious 10

Imagen / Marvel Comics Clea, por supuesto, es una de las aliadas más poderosas de Strange en el material fuente de Marvel, por lo que el guionista de Multiverso de la Locura, Michael Waldron, dijo a principios de esta semana que siempre fue un objetivo presentar al personaje en algún momento de la película. "Siempre supimos que queríamos presentar a Clea, que en los cómics es, podría decirse, el gran amor del Doctor Extraño, pero que realmente, en muchos sentidos, es su formidable igual como hechicera. Su historia es fascinante. Es la sobrina de Dormammu, la cabeza flotante gigante de la primera película. Y así, tienen un montón de grandes aventuras en los cómics, y sabíamos que queríamos introducirla, pero sentíamos que teníamos que cerrar el libro hasta cierto punto en su historia de amor con Christine Palmer, el personaje de Rachel McAdams", dijo Waldron. TAMBIÉN PUEDES LEER: Dylan O'Brien podría reemplazar a Ezra Miller como 'The Flash' La revelación de su aspecto ha causado aplausos y miles de likes, señalando que sin duda, su representación de este personaje es la acertada, y podría dar paso a una siguiente entrega del Hechicero Supremo.