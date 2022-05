Conoce las razones por las que la abogada de Johnny Depp pudo haber desmentido a Amber Heard

Mientras más pasan los días, más datos reveladores e impresionantes conocemos acerca del caso Amber Heard-Johnny Depp, y es que pocos se imaginaban que entre ellos hubiera existido una relación tan tóxica que llevara a ambos a ser sospechosos de violencia doméstica.

Cabe señalar que Amber Heard es quien se encuentra en el ojo del huracán, luego de no lograr ser concisa en sus declaraciones y pruebas que ha mostrado frente al juez.

Y un claro ejemplo de lo anterior es la ola de preguntas que la abogada de Depp, Camille Vazquez, lanzó a Heard, pues para muchos la dejó prácticamente arrinconada y confusa, a tal grado de que terminó dando una polémica confesión.

La representante del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ interrogó a Amber sobre los 7 millones de dólares que recibió por parte del actor como acuerdo de divorcio, pero que hasta el momento no habría cumplido con su palabra de donar el dinero.

“Sentada aquí hoy, señora Heard, usted todavía no ha donado el acuerdo de divorcio de US$ 7 millones a la caridad, ¿cierto?”, preguntó.

La famosa respondió con un “Incorrecto. He prometido la totalidad, US$ 7 millones a la caridad y tengo la intención de cumplir...".



Y por supuesto que ante la evasión de la pregunta, la letrada continuó con insistencia.

“Sra. Heard, esa no era mi pregunta. Por favor, intente responder a mi pregunta. A día de hoy, ¿no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero a la ACLU?”.

Heard terminó confirmando frente al juez que no ha cumplido con las donaciones a la caridad. “No lo he hecho", dijo.

“¿Y a día de hoy no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero al Hospital Infantil de Los Ángeles?”. “Todavía no lo he hecho; Johnny me demandó”, dijo Amber.

Pero lo anterior no fue todo, como parte del interrogatorio Camille preguntó a la intérprete de Mera en "Aquaman" sobre sus acusaciones de abuso, mientras comparaba algunas de sus fotos públicas después de diferentes supuestos incidentes de abuso físico, mencionando que no tenía lesiones visibles.

“El señor Depp es su víctima, ¿no es así?” preguntó Vásquez a Heard. “No, señora”, respondió.

Heard mencionó en su testimonio que mientras estaban en Rusia en junio de 2013, Depp supuestamente la golpeó en la cara tan fuerte que pensó que se había roto la nariz y que había sangre “por todas partes”.

Sin embargo, Vasquez sacó fotos tomadas durante el viaje y después del supuesto incidente y cuestionó a la actriz al respecto.

“No tiene ninguna herida visible en la cara, ¿verdad?”.“Ninguna que se pueda ver”, respondió Heard.

“¿A pesar de que el señor Depp la golpeó en la cara con tanta fuerza que le sangró la nariz?”, dijo Vásquez.“Lo hizo”, respondió Amber.

¿Qué opinas de sus declaraciones? ¿Crees que miente o dice la verdad?