¿Nodal está en problemas? Feministas piden aplicarle Ley Olimpia tras filtrar conversación con Belinda

Christian Nodal está en el ojo del huracán de las redes sociales, y es que hace unos días generó polémica luego de compartir uno de los últimos mensajes que se habría escrito con Belinda.

“Amor ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar? ”, dice el mensaje de WhatsApp.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Por supuesto que la acción del cantante le valió para que algunos usuarios de las redes sociales le comenzaran a escribir mensajes negativos, y lo que más llamó la atención además de eso, fue cuando un colectivo de feministas pidió que se le sancionara con la Ley Olimpia.

Y es que de acuerdo con el grupo de mujeres, al exponer la conversación, Nodal habría propiciado violencia digital porque difundió sin el consentimiento de la otra persona una conversación privada.

Relacionado a lo anterior, puede ser muy probable que Christian pudiera ser sancionado con esto e incluso hay quienes dicen que podría ir a la cárcel por atentar en contra de la ley que mencionamos.

De hecho, esta situación se agrava al momento de que al cantante se le ve como el ‘hombre dolido’ que toma represalias contra su ex pareja.

Después de que los truenan, se calcula que 6 de cada 10 varones afrontan con violencia la ruptura y se sienten tan heridos en su orgullo de macho que buscan hacer daño a las mujeres que dijeron amar, dice una publicación del grupo en Facebook, Criminología Feministas.

Pero, ¿qué es la Ley Olimpia?

Es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

¿Qué es la violencia digital?

Son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos, reales o simulados, del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

¿Qué es la violencia mediática?

Son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres

¿Cuáles son las sanciones?

La ‘Ley Olimpia’ contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, según el Inegi.

