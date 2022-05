Conoce cómo inició la historia de amor entre Dakota Johnson y Chris Martin

Sin duda, una de las parejas más bonitas de Hollywood y del mundo de la música es la de la actriz Dakota Johnson y el cantante Chris Martin, y no es para menos, ya que desde el momento en que el mundo se dio cuenta de su amorío, todos aplaudieron el vínculo que se estaba formando entre ellos.

Aunque todos en la actualidad sabemos que ambos están juntos, lo cierto es que pocos conocen la historia de cómo es que se conocieron y llegaron a formalizar su relación.

Antes de contarte esta historia de amor, debes saber que entre la actriz estadounidense y el cantante británico hay 13 años de diferencia, y aunque al principio esto fue muy comentado y criticado, lo cierto es que ellos han demostrado que para ellos el amor no tiene edad.

Fue así como en 2017, esta pareja sorprendió a todos, ya que sin que nadie se lo esperara comenzaron a surgir rumores de que ellos estaban saliendo e incluso que ya tenían una relación formal.

La primera vez que se les vio juntos estaban comiendo sushi en Los Ángeles, para ese entonces Martin ya llevaba algunos años divorciado de Gwyneth Paltrow, y ella había terminado su relación con el también músico Matthew Hitt.

Después de la supuesta cita en L.A., de acuerdo a algunas fotos capturadas por los fans, los dos asistieron a un concierto de Nick Cave en Israel en noviembre de 2017. Y en diciembre de ese mismo año, según el medio Entertainment Tonight, una fuente cercana a la pareja confirmó que tenían dos meses saliendo

“Han estado saliendo desde principios de octubre, y pasado la mayoría de las noches en casa de él recostados. Sus amigos realmente la aman y ven lo feliz que lo hace”, aseguró la fuente.

No bastó mucho tiempo para que de nuevo fueran fotografiados en París y después en Malibú, California a principios de 2018: Aunque ellos aún no lo confirmaran, ya era un hecho de que estaban juntos, pues ya no temían ser captados juntos.

Para febrero de 2018 hicieron su primera aparición publica en la fiesta de 60 años de Ellen De Generes, en la que también coincidieron con la exesposa de Chris Martin, Gwyneth Paltrow, quien asistió con su actual esposo Brad Falchuck.

Ya para 2019 comenzaron los rumores de que habían terminado porque en ese momento, el cantante británico soñaba con volver a convertirse en padre pero ella no tenía el mismo objetivo, señaló el medio The Sunday Express.

Sin embargo, las especulaciones se desmintieron cuando en 2020 se les volvió a ver juntos, y justamente en mayo de ese año, la actriz conocida por su papel en la película ‘50 Shades of Grey’ fue vista con Apple, la hija de Chris Martin y Gyneth Paltrow, cuando ambas salieron de compras.

A la fecha, la pareja se le sigue viendo feliz y estable, de hecho en la reciente gira de conciertos del músico, Dakota se a encargado de estar a su lado, visitando varios países y muy al pendiente de las presentaciones de su novio.

Finalmente, y aunque no cuenten todos los detalles de su vida personal a los fans, ellos han demostrado quererse y sentirse bien juntos, por lo que no les importa seguir manteniendo en privado el amor que han construido entre los dos.

