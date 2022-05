Mujer obliga a su esposo a hacerse la vasectomía para que no tenga hijos si se divorcian

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral la anécdota de una mujer que aseguró que su pareja tendría que hacerse la vasectomía una vez que ella diera luz a su tercer hijo.

Hasta donde te contamos, pareciera que es una decisión totalmente normal, eso si tomamos en cuenta que es una pareja que ya tiene tres hijos y varios años juntos, pero el panorama cambia cuando nos enteramos de que este procedimiento se lo debe hacer el hombre solo porque su esposa no quiere que tenga hijos con alguien más.

Así como lo leíste, ella solo quiere que su pareja se opere para que si terminan no tenga la necesidad de lidiar e interactuar con la familia que él pudiera tener en el futuro.

No más bebés, no más problemas, se cierra la fábrica con un corte. Así de fácil. ✂️💅🏽 pic.twitter.com/8ynqo1dgba — tacodealacran (@tacodealacran) May 9, 2022

“Apurándome con el bebé #3 para que mi marido se apure y se haga la vasectomía para que, en caso de que rompamos, no haya más bebés para él. Solo los nuestros”, dijo la mujer que se hace llamar Nicole.

Continuando con la historia, ella compartió en TikTok las razones por las cuales no quiere que su marido conserve sus capacidades reproductivas luego de concebir a su tercer hijo: en caso de una separación, no tiene ningún deseo de soportar que su ex tenga hijos con otra.

Cabe señalar que todo esto está completamente basado en situaciones hipotéticas, y Nicole incluso llega al extremo de imaginarse situaciones en las que la nueva pareja de su marido (completamente imaginaria) se entusiasma por la posibilidad de tener hijos, solo para descubrir que no será posible porque ya se realizó una vasectomía.

Además, es obvio de que quiere mantener cierta “exclusividad” respecto a su ex, pues la medida es preventiva en caso de que se separen. Sin embargo, el obtener satisfacción del sufrimiento de otra mujer o de su marido no parece ser algo particularmente sano.

Por supuesto que la mujer ha recibido cientos de críticas por la forma en que cuenta la situación, sobre todo porque queda claro que le está imponiendo a su marido la decisión sobre el derecho de otros a tener (o no) hijos. O al menos esa ha sido la percepción de algunos de sus seguidores.

A pesar de los comentarios, todo parece indicar que la pareja tomó esta decisión por mutuo acuerdo, e incluso comenta que ella también se operará después del tercer bebé.

“Si no te gusta lo que digo, no es tu asunto, bloquéame y sigue adelante”, dijo Nicole un tanto molesta al leer los malos comentarios.

“Todo es risa y diversión cuando hablan de las mamás, pero cuando alguna les contesta, se espantan. Si no les gusta, no me reporten, solo bloqueen el contenido. Lo que otras personas hagan en su casa no es mi asunto, y lo que decidimos en mi casa tampoco es asunto de alguien más. Yo solo conozco las reglas de mi propio hogar”.