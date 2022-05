Will Smith asegura que tuvo una premonición antes de que lo perdiera todo

Will Smith no deja de estar en la mira pública, y es que esta vez llamo la atención de las redes sociales al asegurar que días antes de lo sucedido en los Premios Óscar, tuvo una premonición que le indicaba que lo perdería todo, no solo su carrera, también su casa y dinero.

De acuerdo con lo dicho por el famoso actor, todo parece indicar que esta “visión del futuro” se suscitó en él luego de que tomará ayahuasca.

Por la información con la que se cuenta, la entrevista en donde asegura que tuvo una visión en donde lo perdería todo, ocurrió durante una charla con David Letterman.

Ahí fue donde Smith habló sobre su carrera durante todo un capítulo de ‘My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman’.

Durante el episodio el famoso actor menciona sobre cómo ha llegado a la cima y cómo, de alguna forma, llegó a obsesionarse con que sus películas fueran siempre exitosas.

De hecho, menciona que para enfrentar este estrés, el actor se retiró por dos años y medio a Perú.

Recordemos que todo esto sucedió antes del incidente con Chris Rock.

¿De qué trataba la visión?

Por lo que contó en su anécdota, en Perú el actor bebió ayahuasca, una medicina ancestral en varios países de Latinoamérica que altera la mente. En estas regiones se bebe no por diversión sino, según su cultura, tener un encuentro espiritual y reflexivo.

Y, a decir verdad, Smith la bebió con este objetivo: tener un momento de introspección. Con lo que no contaba el actor era que esta experiencia se iba a convertir en algo «infernal». Una visión donde perdía lo más preciado para él: su carrera.

“Estoy bebiendo, estoy sentado allí, y luego, de repente, es como si empezara a ver que todo mi dinero se va volando y mi casa se va volando, y mi carrera se ha ido”, recordó Will Smith sobre la visión. “Y estoy tratando de agarrar mi dinero y mi carrera. Toda mi vida está siendo destruida”.

En medio de su trance, Smith escuchó a su hija suplicando por su ayuda. En ese momento fue que el actor se dio cuenta que el dinero pasaba a segundo plano y lo que quería era ayudar a Willow.

“Y yo estaba como, ‘No te veo, bebé’”, dijo Smith. “El chamán dice: ‘Relájate, relájate, relájate’. Y ella me dice: ‘Siéntate’. Luego, lentamente, dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería llegar a Willow. Dejé de preocuparme por mi casa, por mi carrera”.

Lo impactante de todo lo anterior es que esto ocurrió meses antes de que su “visión” se convirtiera en algo real después que perdiera casi todo al golpear a Chris Rock.