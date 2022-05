36 años tuvo que fingir ser hombre para cuidar de su hija

Las costumbres y reglas que tienen en algunos países muchas veces afectan la forma de vida que le gustaría tener a algunas personas.

Como por ejemplo, el caso de una mujer que tuvo que fingir ser hombre durante 36 años para poder criar y cuidar de su hija.

También puedes leer: Invitó a una chica a salir y se vuelve viral por cobrarle la gasolina: “Está muy cara”



Lo anterior cobra relevancia luego de dar los detalles de todo lo que tuvo que pasar para no poner en riesgo la vida de su hija ni la ella, como por ejemplo el cambiar su aspecto, su nombre y hasta cambiarse de ciudad.

S Petchiammal es una mujer de 57 años originaria de la aldea Kattunayakanpatti, ella tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida para poder quedarse con su hija luego de que su esposo falleció.

De acuerdo con las declaraciones que se compartieron a través del medio The New Indian Express, Petchiammal recordó lo que tuvo que afrontar: “Perdí a mi marido Siva solo 15 días después de casarme. Entonces solo tenía 20 años y pronto di a luz a Shanmugasundari. Decidí no volver a casarme, pero criar a una sola resultó difícil”, mencionó.

Quizá te interese: Hombre regala lujosa casa a sus padres adoptivos

La mujer aseguró que trabajó en obras de construcción, hoteles y tiendas de té, pero en cada uno de ellos sufrió de acoso sexual, razón por la cual transformar su apariencia. Cambió su atuendo por una camisa y un lungui, además de cambiarse el nombre el nombre a “Mathu” y cambiarse de ciudad.

“Nos reasentamos en Kattunayakkanpatti hace más de 20 años. Solo mis parientes cercanos en casa y mi hija sabían que soy una mujer”, aseguró Petchiammal.

Pese a que ahora su hija ya está casada y no necesita de su protección, Petchiammal no quiere cambiar su atuendo, pues esta le garantizó una vida segura para su hija.

Te recomendamos: Drake Bell sorprende al realizar cover de Juanes

“Seguiré siendo Muthu hasta que me muera”, mencionó. Debido a su edad, la mujer de 57 años no puede seguir realizando trabajos duros, por lo que obtuvo una tarjeta de trabajo con identidad femenina y ha solicitado ayuda al gobierno para que recibir apoyo monetario.

“No tengo casa ni ahorros. Tampoco puedo solicitar el certificado de viudedad. Como soy demasiado mayor para trabajar, pido al gobierno que me ofrezca alguna ayuda monetaria”, dijo al medio mencionado.

También puedes leer: Taxista pega CV de su hija en el asiento de su coche y logra conseguir entrevistas de trabajo