¿Cerrando ciclos? Christian Nodal es captado con nuevo look

Christian Nodal está dispuesto a todo con tal de darle vuelta de página a su vida y a las diversas situaciones que atravesó junto a su ex novia Belinda, y es que no obstante con quitarse cada uno de los tatuajes que se hizo en su honor, ahora ha decidido hacerse un radical cambio de look.

El cantante de regiomontano sorprendió a todos al ser captado con una imagen poco convencional, al llevar un corte y color de cabello al puro estilo Flower Power, muy característico de los años 70’s.

También puedes leer: Mamá de Belinda presume que otro hombre se tatuó el nombre de su hija

Nodal sorprendió a todos con su cambio de imagen al arribar al Aeropuerto Internacional Ignacio L. Pesqueira, previo a su presentación en Las Fiestas del Pitic de Hermosillo, Sonora.