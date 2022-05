Christian Nodal guardaría todas las facturas de lo que le compró a Belinda

Un solo movimiento en falso bastó para que Christian Nodal se pusiera en el ojo del huracán, y es que como muchos recordarán hace unos días el cantante fue duramente criticado al exponer una de las últimas conversaciones de WhatsApp que mantuvo con su ex novia Belinda.

Por supuesto que tomar esa actitud le valió para que los internautas de diferentes redes sociales lo señalaran y criticaran, pues no les pareció adecuado que exhibiera los problemas por los que pasó con su ex prometida.

La ya famosa conversación dice así: “¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Por si fuera poco con lo anterior, recientemente, salió a la luz una publicación de TVyNovelas en donde una persona cercana a la ex pareja aseguró que Nodal guardaba todas las facturas y tickets de lo que le había dado a la ojiverde.

Respecto al procedimiento dental, la fuente cercana a la pareja aseguró que eso había sido tan solo una “partecita” de todo lo que ella le había pedido a su entonces novio, quien “de corazón” le habría dado todo lo que le pidió durante el tiempo que estuvieron juntos.

Pero, ¿qué le regaló a Belinda?

En la publicación de la revista también se dijo que el arreglo de dientes solo fue una de las tantas cosas que el cantante le habría dado a su entonces prometida.

“Christian no borra nada; tiene bloqueados a todos, hasta a los ‘asistentes’ de Belinda. Es superdesprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras. Tiene el chat completo con Belinda y hasta facturas y algunos tickets que le daban”, reveló la fuente.

De acuerdo a la misma persona anónima, en la relación de Belinda y Nodal nada fue reciproco, al menos en términos económicos: “Ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar esa mujer. Creo que lo último fueron unas botas y vestuario que no le quiso comprar para su serie”.

Según la misma fuente de TVyNovelas los regalos que Nodal le dio a Belinda fueron desde fiestas privadas con temáticas, viajes, perros, joyería, ropa y experiencias. El lujo que más resonó en el espectáculo: El anillo de compromiso valuado en más de 3 millones de dólares.

Más allá de los lujos tangibles, también aseguran que Belinda le pidió a su ex que le pagara proyectos para potenciar su carrera. Todo lo anterior se queda en aseveraciones sin embargo, no hay pruebas directas y solo nos deja un mensaje: “Si vas a dar algo para después echarlo en cara, mejor no des nada”.

