Lupillo Rivera opina sobre las declaraciones de Christian Nodal contra de Belinda

Lupillo Rivera fue una de las tantas personas que se unió a la ola de criticas hacia Christian Nodal luego de que expusiera una de las últimas conversaciones que tuvo con su ex pareja Belinda.

Y es que de acuerdo a lo que sostuvo Rivera, en esas situaciones, “un hombre debería callarse y seguir adelante”.

La opinión del cantante se dio a conocer recientemente en una entrevista, y ahí aseguró que un hombre debería guardar silencio (refiriéndose a lo que debería pasar luego de una ruptura) y ser caballeroso.

“Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, mencionó el famoso.

Por otra parte, cabe mencionar que de manera muy amable Lupillo pidió a los medios de comunicación que esa fuera la última vez que le preguntaban por su supuesta ex novia, pues ya no quería que le preguntaran más sobre ella.

