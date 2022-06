Sony LinkBuds S: una avalancha de opciones

El mercado de los auriculares (o earbuds en inglés) hoy está completamente saturado por distintos modelos y marcas. Desde opciones sumamente económicas (pero de dudosa calidad), hasta costosas piezas que no necesariamente justifican su precio. Sony trae a la mesa sus LinkBuds S, que lleva su línea de earbuds a un segmento más premium y que apela a los melómanos más exigentes; incluso tratando de extender prestaciones de los WF-1000XM4, los mejores in-hear del 2021.

Sony se caracteriza por la sobriedad y elegancia en sus gadgets, y los LinkBuds S no son la excepción. Con acabados mate, curvas suaves y un estuche de bordes redondeados; estos auriculares se ven orgánicos y distinguidos. Este lenguaje de diseño se traduce también en su apliacación de compañía (Headphones Connect) y hasta en su empaque sostenible.

Desempeño

Es impresionante la lista de características que acompaña a un equipo tan pequeño. Su perfil de tonos es muy efectivo: desde bajos pronunciados hasta agudos claros. La cancelación de audio es efectiva, por lo que el ambiente no interrumpirá tus sesiones. Lo probamos en diferentes escenarios sonoros: un parque, una cafetería, un supermercado y tomando una llamada junto a una ruidosa avenida central. En todos ellos, la música (y llamadas) continuaba sin interrupciones. Aunque no elimina al 100% el ruido, lo silencia lo suficiente para que no interfiera. Otros experimentos incluyeron música en formato Master en Tidal y música en formato 360. En ambos, la calidad del audio fue mucho más de lo esperado para un equipo tan pequeño. Quizá su única debilidad es el volumen: más de una vez nos quedamos con ganas de tener un poco más de potencia. Pero en cuanto a la claridad de sonido, los LinkBuds S pasan el examen con altas calificaciones.

Headphones Connect La aplicación que acompaña a estos auriculares es un mar de personalización para tu sonido. Identifica perfiles de ruido de acuerdo con tu localización, calibra el sonido, permite programar los toques en los auriculares para crear atajos, llevar un registro de las horas y lugares de uso, cambia los perfiles de ecualización predeterminados o personalizados, incluye “trofeos” que premian al usuario por tener los equipos contantemente y hasta analiza la forma de tus orejas para calibrar el sonido 360. Esto puede sentirse completamente abrumador al principio, ya que el proceso inicial es largo (hasta 15min). Pero la recompensa se da en tener control absoluto sobre tus auriculares, maximizando tu experiencia de usuario. Dentro de la aplicación puedes activar el modo “Hablar por chat”, que pone en silencio tu música al detectar tu voz hablando y desactiva la cancelación de audio; para dejar pasar el sonido de tu interlocutor. Esto te deja hablar con alguien mientras estás en una sesión musical, sin tener siquiera que tocar tus auriculares o sacar tu teléfono. En general, funciona bien y te permite seguir la conversación para luego volver a tu música. Pero más de una ocasión nos encontramos con que la reproducción no continuó (a pesar de que recibimos la confirmación sonora de que el modo cambiaba). Conclusión Dentro de una montaña de opciones en auriculares, Sony da un golpe firme en la mesa con sus LinkBuds S. Su formidable calidad de audio y una espectacular cantidad de opciones los separan de una multitud. Tal vez podrían tener un poco más de poder sonoro, mejorar su modo “Hablar por chat” o simplificar sus opciones; pero es innegable que la compañía está tirando toda la carne al asador con estos earbuds. Todo esto los convierte en una opción obligada para los amantes de la música que buscan lo último en tecnología. Calificación: 9 Por Rolando Vera ¡Nuevos LinkBuds S! Tus earbuds nunca habían sido tan TÚ. Escucha todo a tu alrededor y a la vez: tu música o 📱👾 tu juego favorito mientras llegas a la universidad o a tu trabajo.

