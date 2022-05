Realme Buds Air 3, para amantes del buen audio y de la cancelación de ruido

Si como nosotros, sufres de incomodidad e incluso dolor en las orejas con los audífonos inalámbricos, te aseguramos que con los Realme Buds Air 3 esto será cosa del pasado. Con solo 4.2 gramos de peso ni siquiera notas que los tienes puestos. Además, incluyen dos tamaños diferentes de fundas de silicona para que los adaptes a tu anatomía.

Otra característica importante es que puedes emparejar hasta dos dispositivos al mismo tiempo. Con esto, ya puedes decirle adiós a la pelea eterna de tu computadora y tu teléfono celular. Aunque todo esto suena bastante bien, quizá, lo más atractivo de este gadget es su capacidad de cancelar el ruido ambiental

Los sucesores de los Realme Buds Air 2 ofrecen una experiencia de audio bastante mejorada. Con una cancelación de ruido de 42 decibeles y 30 horas de autonomía de la batería, estos audífonos son muestra de lo mejor de Realme.

Estos audífonos logran cancelar cualquier interrupción auditiva gracias a su tecnología De-wind certificada por TÜV Rheinland. Además, cada uno de los auriculares cuenta con dos micrófonos que ayudan a bloquear hasta 42 dB. Cuenta también con un modo de transparencia que permite el paso de ruido o, puedes desactivar todas las funciones y usarlos en modo normal.

Ten en cuenta que el uso de esta tecnología hará que la batería dure un poco menos. En lugar de tener 30 horas de autonomía, tendrás 22 horas en tus audífonos y estuche y 5.5 solo en los Buds Air 3. Por otro lado, su carga es bastante rápida gracias a su cargador USB tipo C. De hecho, este dispositivo, promete 100 minutos de escucha (en modo normal) con 10 minutos de carga.

Diseño en tu bolsillo

Si bien su diseño no es un parteaguas en el mundo de la innovación, estamos frente a un producto atractivo y con un toque de elegancia. Disponible en azul constelación y blanco con acabado mate que no deja rastros de huellas dactilares, no le pide nada a otros productos de gama media.

El logotipo ahora se encuentra en la tapa del estuche con una textura brillante que genera buen contraste. Una pequeña luz al frente indica el nivel de carga mientras que, un botón casi imperceptible permite la sincronización Bluetooth.