Camila Cabello muestra su celulitis sin miedo al que dirán y rompe con los estereotipos de belleza

Pero, a pesar de las críticas y burlas que recibió, la cantante demostró que estaba disfrutando del momento, del mar y de pasar un buen rato en la playa tomando sol y compartiendo con amigos y familia.

No le importó lo que opinó el resto, pues simplemente ella dejó claro que no le interesan los estándares de belleza que hoy en día han impuesto las redes sociales.

Algunos usuarios criticaron su aspecto físico. / Internet

“Qué genial tener esa seguridad y no preocuparse de lo que la gente piensa”, “se ve increíble, qué bien por ella no seguir esos absurdos estándares de belleza”, “ese sí que es un cuerpo real, al fin una mujer que no usa photoshop ni filtros”, “me encanta que sea tan natural”, aplaudieron algunos fans.

