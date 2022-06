Natanael Cano dice que sus fans “le quitan su tiempo libre” cada que le piden fotos

Natanael Cano ha dejado las cosas claras en cuanto al tiempo que piensa dedicar a sus fans, y es que recientemente causó polémica al asegurar que cada que le pedían una fotografía, “le quitaban su tiempo libre”.

De acuerdo a los argumentos del cantante, el hecho de que le pidan una foto, significa para él trabajar tiempo extra y eso no le gusta, pues no puede caminar tranquilo mientras va en la calle y tampoco puede hacer las actividades que le gustan.

Cabe señalar que en los últimos años el cantante del género conocido como corrido tumbado, se ha vuelto muy popular en el país, al punto de que en cada una de sus presentaciones es cada vez más y más aclamado.

Y justo por esta popularidad que ha alcanzado decidió ocupar su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que por favor lo respeten fuera del escenario y que no se le acerquen a pedirle fotos, ya que no accederá a dicha petición.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, ‘que no las doy’ no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. No funciona así bebés, perdón”, escribió Cano de 21 años.

En otra storie, Cano continúo con el tema y le dijo a sus seguidores que en el escenario no tenía problemas en recibir muestras de afecto, pues ese sí es su trabajo. “En un concierto corran (a) abrazarme y bésenme, porque ese sí es mi trabajo. En el escenario”, apunto Natanael.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el exponente del corrido tumbado está inmerso en alguna polémica, pues incluso llegó a discutir con Pepe Aguilar.

