Ana de Armas se convierte en Marilyn Monroe en el tráiler de 'Blonde'

Estamos a punto de conocer a fondo la vida y carrera de la icónica actriz, cantante y modelo Marilyn Monroe, con su nueva película biográfica titulada “Blonde” y por fin tenemos el pequeño adelanto con una Ana de Armas casi idéntica a la estrella de Hollywood.

Netflix decidió lanzar el primer tráiler protagonizado por Ana, quien es morena de nacimiento, pero en esta adaptación luce el característico peinado rubio platino, y una sonrisa que se parece mucho a la que tenía la icónica sex symbol de los años 50 y 60.

TE RECOMENDAMOS: Ana de Armas es Marilyn Monroe en la película de Netflix

El tráiler muestra a Ana recreando las escenas cinematográficas más emblemáticas de Marilyn, como la de su vestido blanco sin mangas, en la que el aire de un respiradero del metro hace que su falda ondee por encima de las rodillas. Otra escena muestra a Ana como la difunta estrella con su vestido rosa sin tirantes, cantando "Diamonds Are a Girl's Best Friend" en el escenario de “Los caballeros las prefieren rubias”.

La película está basada en una novela de Joyce Carol Oates que no pretendía ser una representación fáctica de su vida y su carrera, y no es estrictamente una biografía de Monroe; aunque todavía no está claro hasta qué punto “Blonde” seguirá el libro o la vida real de Marilyn.

Ana de Armas también tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores otras imágenes de la película, en las que luce casi identica a Marilyn y la verdad es que pinta para convertirse en todo un éxito.

La película se desarrollará durante las décadas doradas de Monroe, los años 50 y 60, con especial atención a su vida interior y su perspectiva del mundo.

TE PODRÍA INTERESAR: Fans demandan a película por eliminar escena de Ana de Armas

La película de la difunta figura de Hollywood ya ha acaparado numerosos titulares por su contenido “supuestamente explícito”, convirtiéndose en la primera película con clasificación NC-17 que Netflix haya producido.