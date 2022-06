Honor X9, un smartphone versátil y con funciones Google

A partir de mediados del año pasado, la marca con sede en China, Honor, reanudó sus relaciones con Google para implementar sus prestaciones en los teléfonos inteligentes, por lo que el smartphone que tenemos a continuación ya forma parte de esta lista, y aquí te contamos si vale la pena o no el Honor X9.

Este gadget está equipado con las siguientes características que lo convierten en un dispositivo de gama intermedia pero que ofrece una experiencia satisfactoria:

¿Cómo funciona la RAM Turbo de Honor?

Esta función permite una mayor fluidez en las tareas y ejecución de múltiples aplicaciones simultáneas, por lo que en caso de que la memoria RAM alcance el límite, esta capacidad pueda expandirse tomando “prestados” 2 GB de la memoria de almacenamiento de datos, lo que permite siempre tener una buena experiencia de uso.

Por lo que ya en el uso cotidiano del teléfono, podemos adelantar que se mantiene una gran experiencia de usuario, siendo capaz de ejecutar hasta 10 aplicaciones simultáneas sin que se reinicien o se ralentice el teléfono, así que pudimos alternar entre apps como Whatsapp, Facebook, TikTok, Instagram, Gmail, Word, Excel, Google Chrome y Spotify, por lo que las tareas de todos los días no fueron un problema.

Al exponerse a actividades más desafiantes como edición multimedia, grabación de video en la más alta calidad, y videojuegos demandantes, el Honor X9 se comportó bien y no dió problemas de rendimiento, solo sobrecalentamiento del teléfono después de poco más de 15 minutos de uso en estas tareas.

Sin embargo, aunque es una gran herramienta para la productividad, en el gaming se queda un poco lejos de una experiencia premium, aunque eso no significa que sea posible jugar adecuadamente. Ya que en títulos como Apex Legends Mobile, ejecutaba el aplicativo con gráficos medios y a 40 fps con caídas repentinas. Mientras que en Call of Duty Mobile funcionaba prácticamente igual, gráficos y rendimiento medio. Por lo que otros títulos de menor demanda no fueron ningún problema para el Honor X9, como Free Fire, Clash Royale, Rocket League Sideswipe o Pokémon Go.