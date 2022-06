Christian Nodal es captado besando a Cazzu

A Christian Nodal ya no le importa lo que piensen o digan de él, y es que desde que terminó su compromiso con Belinda, el cantante se ha visto envuelto en una infinidad de polémicas, al punto de que se está volviendo imposible llevar la cuenta.

Cabe señalar que desde que terminó con la ojiverde, Nodal se ha dado el lujo de cancelar conciertos en diferentes países, se le ha visto con varias mujeres y hasta peleándose de forma virtual con J Balvin.

No obstante con lo anterior, hace apenas unas semanas al intérprete de “Botella tras botella” se le vio junto a la cantante Cazzu, iban tomados de la mano saliendo del aeropuerto de Guatemala.

Desde ahí las sospechas de que Nodal ya estaba empezando otro romance comenzaron, y hasta el día de ayer, todo eso pudo haber dejado de ser un rumor, ya que ambos cantantes fueron captados una vez más, pero esta vez besándose.

Cabe señalar que esto cobra relevancia ya que fue Cazzu quien hace unos días aseguró que entre ella y él no había nada formal, solo una bonita amistad. "No, bueno y a parte con todo lo que trabajamos, siempre mejor no", expresó en una entrevista.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación siguió y ya no se esconden al demostrarse su amor públicamente, pues Cazzu viajó a Bolivia para acompañar a Christian durante sus presentaciones en dicho país, donde fueron captados besándose en varias ocasiones.

Las imágenes compartidas por los fans de los cantantes muestran cómo llegan al evento abrazados y antes de que Nodal subiera al escenario, en medio de las cámaras y un gran tumulto de personas, se dan un cariñoso beso que confirmaría su relación.

Pero eso no fue todo, pues durante toda su estancia en Bolivia se dejaron ver tomados de las manos y abrazados, además de protagonizar distintas muestras de cariño frente a las cámaras y personas que los rodeaban.

Finalmente, Cazzu y Nodal generaron un gran revuelo al llegar juntos al aeropuerto de Cochabamba, Bolivia, donde llegaron tomados de las manos y fueron sorprendidos por una gran cantidad de fanáticos que se dieron cita para recibirlos.

Aunque no se detuvieron para ofrecerles fotos y videos, ambos se mostraron muy sonrientes y emocionados del cariño que recibieron y de la aceptación que le han dado a su unión.

