Mujer lleva a su esposo homofóbico a marcha gay y su reacción se hace viral

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que llevó a su esposo homofóbico a una marcha del orgullo LGBT+.

Por lo que se sabe, al parecer todo sucedió en Saltillo, Coahuila, y en el video que se hizo muy popular en la red se puede ver como la mujer exhibe la reacción de su esposo mientras asisten a la marcha del orgullo LGBT+.

También puedes leer: XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México: fecha, horario, ruta, artistas invitados



Cabe resaltar que el sábado pasado fue cuando se realizó en Saltillo la edición número 13 de la Marcha de la Diversidad Sexual, la cual contó con la participación de 10 mil personas y la cobertura de miembros de la prensa.

Entre los reporteros destacó Polett Delgado, quien compartió un video que se ha hecho viral en TikTok en los últimos días. “Mi esposo es homofóbico, repito, mi esposo es homofóbico, y lo traje a la marcha gay”, dijo entre risas la protagonista del video. “¿Estás enojado?”.

“Lo que te choca te checa, a mí no me haces p*****ja. Qué viva el amor, mi rey”, dice Polett en la narración del video.

Quizá te interese: “Mundo Extraño” será la nueva película de Disney que tendrá un protagonista gay

Si observas el video con atención, se puede ver como el marido luce aparentemente incómodo en medio de la marcha.

Buena parte de los comentarios fueron criticas a la autora del video porque “la marcha no es un chiste, ni un espacio para castigar”, señaló un usuario.

“Está cool, solo no olvidemos que debe ser un espacio 100% seguro siempre para la comunidad, eh”, comentó otra persona.

Te recomendamos: Prohíben el lenguaje inclusivo en las aulas de Argentina

El video también provocó una discusión en redes:

“Creo que tiene todo el año y todas las herramientas para educarse solo, sin exponer a nuestra comunidad en lo que es nuestro espacio seguro”, indicó una persona en los comentarios.

“Yo soy de la comunidad y no lo veo así, al contrario me da gusto que lo lleve para que cambie su mentalidad y vea que no somos nada del otro mundo”, le respondió un usuario.

Polett Delgado publicó un video después en el cual aclaró el contexto de su video viral. Afirmó que su marido suele acompañarla en sus coberturas para protegerla, ya que a menudo ella debe investigar temas sobre la inseguridad en su localidad.

También puedes leer: Censuran primera película de Spider-Man por usar una frase homofóbica