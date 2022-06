Brad Pitt se sincera y habla sobre su retiro de la actuación

Brad Pitt ya planea su retiro de la actuación, pues en una reciente entrevista, para la revista GQ, confesó que ya se encuentra en el último periodo de su carrera profesional.

También te puede interesar: ¿Sigue el ejemplo de Johnny Depp?, ahora Brad Pitt demanda a Angelina Jolie

“De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela? Aquí en California se habla mucho de ‘ser tu auténtico yo’. Me he comido mucho la cabeza con eso. ¿Qué significa ‘auténtico’? (Para mí) se trata de aceptar esas cicatrices profundas que todos tenemos”, dijo.

El intérprete de Sr. Smith también se sinceró y contó sobre sus problemas con el alcohol y el cigarro.

“No puedo fumarme uno o dos al día. No está en mi carácter. Voy por todas. He perdido mis privilegios”, relató, además agregó que estuvo asistiendo a un grupo de rehabilitación.

“Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro, había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”.

Brad Pitt lleva sin beber desde 2016, año en el que anunció su divorcio con Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos en común, desde su separación iniciaron una batalla legal por la custodia de los hijos, cada uno ha gastado más de un millón de dólares en asuntos legales, mientras tanto Angelina posee la custodia de los niños.