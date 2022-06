Juan Pablo Medina vuelve a la actuación y demuestra que está en su mejor momento

El 15 de julio del 2021 Juan Pablo Medina fue hospitalizado tras detectarle una trombosis que lo llevó a pasar por un estado crítico de salud y, lamentablemente, a la amputación de una pierna. Durante varios meses el actor se mantuvo fuera del ojo público; su primera aparición fue en la boda de Marimar Vega, en febrero de este año, y en marzo fue la portada de la revista GQ donde dio sus primeras declaraciones sobre el trágico episodio que vivió.

Lee también: Juan Pablo Medina posa en revista con su prótesis y habla de lo que siente por primera vez

Aunque se le ha visto más activo en redes sociales no había retomado la actuación hasta ahora que volvió a los sets de grabación para formar parte de un comercial de para una reconocida marca de licor.

Como parte del guion el intérprete de Diego Olvera en “La Casa de las Flores” da un emotivo mensaje haciendo referencia a sus vivencias, para exhortar a no rendirse jamás.

“El verdadero éxito es dedicarte a lo que amas, porque el verdadero reconocimiento es intentarlo, atreverte y no abandonar. Esos son los grandes momentos que forman una vida”, expresa en el anuncio.

Lee también: Novia de Juan Pablo Medina habla por primera vez de la salud del actor

Con dicho video el famoso marca el inicio de una nueva etapa en su carrera como actor.

El duro proceso que enfrentó

A través de un live en su cuenta de Instagram el protagonista de “Se Busca Papá” confesó que el apoyo de sus fans y seres queridos fue clave para poder superar la pérdida de su pierna, además de asegurar que está “Feliz, feliz, de verdad, estoy en un momento de mi vida muy tranquilo, tengo paz, estoy trabajando muchísimo”.

“Sí es un proceso complicado, pero yo hablo desde el privilegio, porque afortunadamente he tenido todo este tiempo gente que me ha ayudado, empezando por mi familia, mi novia (la actriz Paulina Dávila), todos mis amigos y toda la gente que se ha mostrado de todas las maneras posibles”, dijo.

Sin embargo, no fue fácil llegar a este punto de optimismo, las terapias médicas y especialistas lo han acompañado durante todos estos meses, desde el primer momento en que le dijeron que perdería una de sus extremidades.

“Por mi cabeza pasaron millones de preguntas. ¿Voy a volver a caminar? ¿La gente me va a querer? ¿Mi familia me va a querer? ¿Me van a apoyar? ¿Voy a volver a trabajar? Todo eso metido en la cabeza varios días mientras estaba hospitalizado, y entonces, a mí lo que me ha ayudado muchísimo, además de todo lo que dije, es el trabajo con el psiquiatra, con el psicólogo. Creo que eso es importantísimo”, agregó.

Como parte de su rehabilitación el histrión decidió integrar actividades deportivas y uno de sus deportes favoritos: el tenis.

“La oportunidad de volver a jugar… que, digo, jugar, jugar (tenis)… estoy empezando. Empezamos con la pelota fija y lo padre del tenis es que las personas con las que estoy haciendo la terapia de rehabilitación decidieron juntar la terapia de rehabilitación con el tenis, no es que yo haya ido por mi parte a jugar tenis”, expresó.