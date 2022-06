Belinda casi se desmaya en plena presentación

Belinda dejó temporalmente las tierras españolas para regresar a México y compartir con el público de Monterrey las canciones que la lanzaron a la cima del éxito.

Ya había pasado bastante tiempo desde que la ojiverde no pisaba los escenarios para compartir música, y aunque pocos saben las razones por las que esto ha pasado, lo importante es que en esta etapa de su vida está haciendo lo posible por recuperar su carrera, al punto de que recientemente puso a bailar y a cantar a todos en el Festival Machaca.

En un principio las cosas iban de maravilla para la cantante, pues a todos cautivó que hiciera un recorrido sonoro de todos sus éxitos, de hecho, nadie se esperaba que interpretara temas como el “Sapito” o “Cómplices al rescate”.

A la cantante se le veía muy emocionada y feliz de volver a pisar un escenario, hasta que de repente dijo con micrófono en mano que se sentía mal y que estaba a punto de desmayarse.

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mi, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”.

Pero, a pesar de que la intérprete de “Bella traición” se sentía mal y podía optar por pedir un médico, ella dejo en claro que no se iría y que daría todo hasta el final.

Por supuesto que las razones de su estado de salud se desconocen, sin embargo, varios usuarios de las redes sociales llegaron a la conclusión de que se pudo haber tratado de cansancio físico por el viaje que hizo de más de 15 horas e incluso hay quienes insisten en que se trató de una ola de calor, pues el clima de Monterrey se caracteriza por ser extremo cuando de calor se trata.

“Vengo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”.

Al final y a pesar de todo, la cantante se llevó los aplausos de decenas de personas tras su presentación y muchos comenzaron a hablar sobre su fortaleza emocional, pues a pesar de sentirse mal, ella quiso compartir con el público su música.

