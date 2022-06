Le arrojan hielos a Christian Nodal y pide que corran a fans de su concierto

Todo parece indicar que el panorama no es muy alentador para Christian Nodal y es que a pesar de que “intenta hacer las cosas bien”, últimamente termina siendo criticado por todo lo que hace en las redes sociales.

Y lo anterior no es para menos, ya que desde que terminó con Belinda se ha mantenido en el centro de la polémica, no solo por las diversas mujeres con las que se le ha visto, sino también porque ha protagonizado una pelea virtual con el reguetonero J Balvin.

También puedes leer: Belinda aún no se borra el tatuaje que se hizo en común con Christian Nodal

A todo lo que se dice de él, recientemente se le sumó la noticia de que probablemente ya esté teniendo un romance con la cantante argentina Cazzu, pues fueron captados en un video besándose, justo cuando ambos se encontraban de visita en Bolivia.

Es justo por todo lo que te hemos contado hasta el momento que podemos deducir que Nodal podría estar atravesando por un periodo de desenfoque, pues hace apenas unos días canceló una de las presentaciones que tenia, y en una de las que si realizó no le fue del todo bien, pues unos fans presentes le arrojaron hielo.

Quizá te interese: Christian Nodal es captado besando a Cazzu



Por supuesto que el cantante no recibió con agrado la reacción de dichas personas, y al contrario de lo que mucho hubieran podido pensar, Nodal reaccionó muy mal y se encontraba tan molestó que pidió a su equipo de trabajo que sacará a las personas que lo habían ofendido y que les pagarán la entrada del boleto que habían comprado.

De hecho, fue a través de videos publicados en redes sociales que se dio a conocer cómo es que algunas personas lo abuchearon y le arrojaron hielos mientras ofrecía un concierto parte de su Tour Forajido, lo cual provocó la cólera del cantante, quien pidió que esos fans fueran sacados del lugar.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando. Respeten, por favor”, se escucha decir a Nodal mientras un sector del público lo vitorea.

Te recomendamos: “Basura desechable”: León Larregui arremete contra la música de Bad Bunny

El ataque a Nodal no habría sido por casualidad, pues algunos usuarios en internet han asegurado que la molestia de los fans se debió al retraso del concierto, hecho por el cual el Christian se habría disculpado durante la presentación.

Esta no fue la única polémica que el cantante de regiomontano protagonizó en Bolivia, pues horas después de ser atacado con hielos se anunció la cancelación del concierto que realizaría en el Estadio Rafael Mendoza, en la ciudad de La Paz, aunque esto se debió a un incumplimiento de contrato, señaló la compañía que representa a Nodal.

También puedes leer: “Soy directo”: Christian Nodal explica por qué filtró las conversaciones con Belinda