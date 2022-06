Christian Nodal confiesa que la tristeza lo orilló a pensar en quitarse la vida

No ha pasado ni una semana y Christian Nodal es nuevamente el tema de conversación en la red, esta vez por las anécdotas que contó en una entrevista que le hizo la revista Rolling Stone.

Como muchos saben, el cantante de regiomontano ha estado en el ojo del huracán luego de la ruptura que tuvo con la cantante Belinda, posteriormente por los tatuajes que se borró de ella y la filtración de la última conversación de WhatsApp que hubo entre ellos, y recientemente, por el supuesto noviazgo que tiene con la rapera argentina Cazzu.

Cabe destacar que en la charla que Nodal tuvo con la famosa revista, abrió su corazón y habló sobre algunas de las vivencias que tuvo siendo niño, como por ejemplo que si no hubiera sido por su abuelita el se hubiera arrojado de un segundo piso.

Por supuesto que fuera de la polémica, lo anterior es un tema muy serio, pues el artista de 23 años confesó a Rolling Stone que tuvo una infancia muy dura y que el amor de su abuelita lo hizo reflexionar sobre lo que estaba pasando en su vida.

Confesó que siendo niño intentó arrojarse de un segundo piso a fin de ponerle solución a lo complicada que era su vida. Su mamá tenía epilepsia y su papá trabajaba todo el día para mantener a la familia; sin embargo, hubo alguien que le impidió continuar con su propósito de suicidarse.

“No había papá, no había mamá (Cristy y Jaime González). Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo’”, relató en la entrevista que titularon "Nodal: Amor, tatuajes y dos corazones rotos".

Dijo que gracias a la música y al apoyo de su abuela es que salió del bache en el que estaba y siguió adelante hasta alcanzar la fama de la que hoy goza a nivel internacional.

Cabe señalar que su abuela, Rosario Gil Palomares, falleció en febrero de 2021, y fue ella quien lo acercó a la iglesia mormona. “Yo lo pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar. Yo sentí por primera vez a Dios en la música”.

Además contó que de niño siempre fue muy ingenioso, pues no tuvo teléfono celular hasta los 16 años. “No tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces, en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente, aprendí a usar mi imaginación”, resaltó.

