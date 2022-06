Dakota Johnson se sincera sobre lo “caótico” que fue filmar "50 Sombras de Grey"

La actriz Dakota Johnson, quien se volvió mundialmente conocida por su protagónico en la saga erótica “50 Sombras de Grey” junto al actor Jamie Dornan, en una reciente entrevista confesó que firmó "para hacer una versión muy diferente de la película que acabamos haciendo”, describiendo como caótico el rodaje.

Lee también: Isabela Merced se une a Marvel con "Madame Web"

“Hubo muchos desacuerdos. Nunca he podido hablar de esto sinceramente, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que finalmente hicimos y todo resultó como se suponía, pero fue complicado”, declaró.

La hija de Don Johnson y Melanie Griffith obtuvo el papel principal en la trilogía como Anastasia Steele junto a Charlie Hunnam, quien inicialmente era Christian Grey, pero abandonó el proyecto, finalmente Jamie Dornan fue el elegido para personificar al magnate.

La escritora E. L. James, autora de la trilogía de libros, también influyó en que los rodajes se convirtieran en un caos.

“Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, que a veces era increíblemente cursi. Siempre fue una batalla. Siempre”, contó

“Hacíamos las tomas de la película que Erika (E. L. James) quería hacer y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer”, dijo. “La noche anterior, reescribía escenas con el diálogo anterior para poder agregar una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo”.

La cineasta Sam Taylor-Wood dirigió la primera parte de la saga, algo que a Dakota le agradaba porque le daba su enfoque femenino a las escenas de cama.

“Sam no volvió a dirigir después de la primera película y, como mujer, había aportado una perspectiva más suave. James Foley pasó a dirigir y es un hombre interesante. Era diferente hacer esas cosas extrañas con un hombre detrás de la cámara. Simplemente una energía diferente. Hay cosas que todavía no puedo decir porque no quiero dañar la carrera de nadie y no quiero dañar la reputación de nadie, pero tanto a Jamie como a mí nos trataron muy bien. James es una mujer muy agradable, siempre fue amable conmigo y estoy agradecida de que quisiera que yo estuviera en esas películas”, agregó.

Lee también: Conoce cómo inició la historia de amor entre Dakota Johnson y Chris Martin

Los rumores sobre el rodaje apuntaban sobre una supuesta enemistad entre los dos protagonistas, algo que ella desmintió.

“Nunca hubo un momento en que no nos lleváramos bien. Sé que es raro, pero él es como un hermano para mí. Lo amo tanto, tanto, tanto. Y estábamos realmente el uno para el otro. Teníamos que confiar realmente el uno en el otro y protegernos unos a otros”, aseguró la actriz.