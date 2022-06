Dakota Johnson recuerda una "experiencia devastadora" en el set junto a Johnny Depp

Actuar es una habilidad, y como la mayoría de las habilidades, cuenta con la ayuda del talento natural, pero eso no es suficiente, pues también se necesita cierta química entre los demás actores para que la escena salga perfecta, y Dakota Johnson lo vivió en carne propia.

La actriz no pudo callar y decidió compartir una experiencia ocurrida en el set junto a Johnny Depp, con quien tiene una gran amistad detrás de escena, y cuyo momento ha calificado como “devastador".

TE RECOMENDAMOS: Conoce la película en la que Johnny Depp y Selena Quintanilla trabajaron juntos

Todo ocurrió mientras filmaban una escena de “Black Mass”, en dónde la actriz confiesa que obtuvieron la toma emocional perfecta, pero el equipo de producción tuvo que decirles que el clip estaba desenfocado y no tuvieron más remedio que hacerlo de nuevo.

“Fue una experiencia heavy, heavy. Así que estábamos filmando esta escena y primero hicieron mi toma. Lo hicimos mucho. Creo que comienzas a adormecerte, te secas... ciertos preparativos que haces o que hace un actor para llegar a un lugar de emociones intensificadas”, compartió Dakota.

“Ese es uno de los momentos más devastadores que he tenido en un set de filmación... porque no fue lo mismo cuando volvimos”, explicó la actriz, que en ese momento estaba "temblando y llorando" mientras Depp filmaba su parte de la escena, pero algo cambió cuando tuvieron que volver a filmar la escena.

Sin embargo, pese a este notable error, el proyecto fue un total éxito, gracias a la gran quimica y actuación el dúo junto a Benedict Cumberbatch y Sienna Miller, entre otros.

¿De qué trata “Black Mass”?

La película cuenta la historia de James 'Whitey' Bulger, un matón irlandés de Boston con varios antecedentes por robo y violación que pasó la mayor parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Al salir de la prisión de Alcatraz, Bulger regresó a su criminal estilo de vida, utilizando su condición de informante del FBI para alcanzar el poder de los bajos fondos de su ciudad.

TE PODRÍA INTERESAR: Disney podría estar negociando el regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow

Johnnson y el jucio de Depp

La actriz también reveló que no recuerda exactamente lo que ocurrió en el momento que quedo grabado en un clip durante su gira de promoción, en dónde, según los fanáticos, Dakota se da cuenta de la herida en el dedo de Johnny.

“Me quedé como, 'por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Por qué me involucran en esto?'. No recuerdo para nada ese momento, pero por favor, sacadme de esto. No dejéis que vaya más allá. Te imaginas, oh, Dios mío, ¿que me llaman al estrado a testificar?”, confesó la actriz

TAMBIÉN PUEDES LEER: Dakota Johnson se sincera sobre lo “caótico” que fue filmar "50 Sombras de Grey"

El clip del vídeo titulado "El momento EXACTO en que Dakota Johnson SUPO que Amber Heard era VIOLENTA con Johnny Depp" ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones.