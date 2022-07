Honor Magic4 Pro: el renacer espiritual de una marca que sorprenderá en la gama alta

El sistema de carga de HONOR 100w SuperCharge logró pasar del 2% al 46% en tan solo 10 minutos, completando el ciclo de la batería al 100% en 29 minutos. Mientras que en 3 horas y media de APEX Legends en calidad gráfica original presentó un descenso de la misma al 43% con modo de ahorro activado. La carga inalámbrica por otro lado es de 100W y promete recargar la batería del teléfono hasta 50% en 15 minutos.

Si eres un creador de contenido o alguien que suele streamear por Facebook Live, con 51 minutos de transmisión en esta plataforma apenas bajó al 88% la carga de la pila.

En condiciones de uso normal, en conjunto con las pruebas mencionadas anteriormente, suele rendir hasta un día y medio dependiendo de la carga de uso del equipo.

Periféricos y memoria

El equipo incluye cargador de 100w y funda TPU transparente, aunque disfrutamos el tacto de la parte posterior del equipo, nos hubiese encantado ver una carcasa personalizada del equipo como lo hacen ciertos modelos de la competencia.

No cuenta con puerto de 3.5mm y no añade el adaptador mediante USB C. Tampoco permite aumentar la memoria interna por microSD, pese a ello, la versión cedida para esta revisión aloja hasta dos nano SIM cards 5G, de acuerdo con el sitio oficial.

Diseño

Honor Magic4 Pro heredó sin lugar a duda la forma de lo que es el Mate 40 Pro, pero llevándolo a un nuevo nivel. La parte posterior resalta por si misma y de inmediato roba las miradas, gracias a la llamativa configuración del módulo de cámaras, acomodado de manera circular y denominado por su fabricante como “El ojo de la musa”.

El elegante color Cyan cedido para esta revisión, se destila suavemente al toque de cualquier fuente de luz, convirtiéndola en una de las presentaciones más sencillas pero vistosas que hemos visto en el segmento.

En la parte inferior encontraremos el puerto USB C y el puerto para la SIM card; además, incorpora un acomodo estéreo de sus altavoces al colocarlo de manera horizontal, uno en la parte superior y otro en el la parte de abajo.

Los biseles son suprimidos casi en su totalidad gracias al diseño curvo del panel en sus laterales, a nuestro parecer tiene un agarre intuitivo pese a esta peculiaridad.

La cámara delantera y sensor 3D para el sistema de desbloqueo facial están alojados en una curiosa fracción del display sobre su borde superior izquierdo. Mientras que el lector de huella dactilar sobre la pantalla es de fácil acceso y de rápido funcionamiento a una mano.

Con 175g de peso, la sensación premium al tacto es incomparable; además tiene certificación IP68 para resistencia al agua y polvo.