Andrés García asegura que “está cerca de su final” luego de sufrir una fuerte caída

Recientemente sorprendió a todos la noticia de que el actor Andrés García se encontraba delicado de salud, y es que de acuerdo a la información que ya circula en las redes sociales, habría sufrido una fuerte caída.

Luego del caótico momento, el actor compartió en sus redes sociales cómo es que se sentía al respecto y dejo entrever que no estaba acostumbrado a sentirse mal de salud, por lo que a muchos sorprendió que asegurara que debido a eso “estaba cerca su final”.

A sus 81 años, Andrés declaró que está inconforme con su actual estado de salud. “No quiero vivir así”, dijo en el video donde abordó la caída que tuvo en días recientes.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. […] Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

Cabe señalar que a lo largo del video, el actor compartió que en la actualidad convive con su esposa Margarita Portillo, quien lo cuida y le da ánimos. También, en la misma grabación dijo que está siendo atendido por un médico tras la caída que sufrió.

No obstante, en el video también hubo espacio para el buen humor. En algún momento de la grabación su esposa bromeó con que desea criogenizar al actor y que le podría un letrero que diga “rómpase en caso de guerra”.

Afortunadamente, el actor ya se encuentra en recuperación, mientras eso sucede sus seguidores se han encargado de mandarle múltiples muestras de cariño y amor.

