MSI Katana GF66 U12C: una laptop para gaming en 1080p con algunas limitantes.

Ahora hablemos de su función principal: ser una máquina de Gaming. Y en este aspecto, la Katana GF66 puede mantenerse en pie ante una variedad de títulos y tecnologías. Empecemos con juegos en línea competitivos. Desde Apex Legends hasta Fortnite, esta laptop maneja todo a muy estables 60 cuadros por segundo. Todo esto en su configuración estándar.

Después, comenzamos las pruebas en calidad Ultra. Aquí es donde verdaderamente se esforzó el equipo. Aunque Death Stranding y Guardians of the Galaxy llegaban a los 60 cuadros, los ventiladores estabanal máximo. Y God of War apenas rebasó los 40 cuadros. Aquí es donde la tecnología DLSS de NVIDIA viene al rescate.

Ésta permitió ganar varios frames, incluso topando algunos títulos a 60 (que es el límite natural del monitor). Pero ¿de qué sirve tener DLSS si llega solo a 60? La respuesta no está en la pantalla, sino en la batería: DLSS te permite obtener un rendimiento óptimo consumiendo mucho menos recursos gracias a sus algoritmos visuales. Incluso en la más dura prueba, que incluía Ray Tracing en Guardians; DLSS mantuvo el rendimiento al máximo y sin escatimar Watts. Conclusión En general, la Katana GF66 U12C es un buen equipo para Gaming 1080p en su configuración base. Sin embargo, en ese rango de precio existen equipos rivales con tasas de actualización mayores o mayor cantidad de RAM. Consideramos que 16GB de RAM serían mejores y le permitirían tener ganancias considerables en combinación con su tarjeta gráfica. Al final, esta configuración base es capaz de manejar bien una gran cantidad de títulos. Por lo que, si tu presupuesto no te permite las configuraciones más altas, tendrás un equipo efectivo. Calificación: 8.8 Por Rolando Vera