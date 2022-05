Deepcool CG560: una excelente opción que cuida tu bolsillo

El primer gran elemento de diseño que se nota al momento de construir es lo espacioso de su compartimento para cables. Algunos creerían que la inclusión de sus 3 ventiladores LED frontales llevarían a crear una gran maraña, pero éstos ya vienen preconectados a un pequeño controlador LED que puedes alimentar con un puerto SATA de energía. Gracias a este controlador puedes cambiar los modos de luz con un botón que se encuentra en la parte frontal. Si prefieres controlar tus luces LED mediante tu tarjeta madre, es importante que no conectes tus ventiladores a este dispositivo. Tiene un generoso espacio en la parte superior por dónde puedes atravesar el cable de alimentación de CPU. Esto ahorra muchos dolores de cabeza que se dan en otros gabinetes que cuentan con un espacio muy reducido (y lo son aún más si tienes enfriamiento líquido). En los orificios que van de la parte trasera hacia la tarjeta madre, tenemos unas pequeñas membranas plásticas que ayudan a esconder los cables y sólo dejan salir lo que realmente va a conectarse a la tarjeta. La palabra clave en todo esto es: espacio. Todos los componentes caben y pueden acomodarse fácilmente gracias a su amplio diseño. Un último punto positivo es la gran cantidad de tornillos extra que contiene para evitar accidentes a la hora de la construcción (Si tienes mascotas en casa, sabes a qué nos referimos).

Quizá los únicos elementos negativos que encontramos fueron en la instalación de discos. El manual indica que puedes remover la bahía de los discos de 3.5” para instalarlos fuera y luego meterlo al gabinete. Lo que no menciona es que debes remover unos tornillos que están en la parte baja del gabinete y que sujetan la bahía completa. No fue sino hasta que recostamos el gabinete para mover algunos cables que nos dimos cuenta de estos tornillos. Pero fuera de que no son mencionados en el manual, la instalación de esta bahía es realmente sencilla. En el caso de los discos de 2.5”, necesitas remover la tarjeta madre para poderlos atornillar o desatornillar.