Camila Cabello es captada feliz en la playa junto a una posible nueva conquista

Camila Cabello ha estado muy activa estos últimos meses, por lo que decidió darse un descanso en las playas de Coral Gables en Florida, en donde lució increíblemente feliz y junto a un hombre misterioso, quien se presume podría ser su nueva pareja.

A través de las redes sociales, Camila compartió con sus fans que estaba disfrutando de la arena, el sol y el mar. Lo que no reveló es que pasó el día con un chico guapo cuyo nombre aún se desconoce.

Cabello y el chico con el que fue visto en la playa de Florida, aprovecharon para dar un paseo en la arena y también se sumergieron en las aguas del Atlántico, donde él se encargó de que la algas que flotaban cerca de ellos no llegaran a tocar a la cantante.

Algo que llamó bastante la atención fue que el chico misterioso tiene gran parecido con la ex pareja de Camila, Shawn Mendez, con una complexión similar y el cabello muy parecido.

La nueva salida de Camila con el hombre misterioso llega menos de un mes después de que saltaran los rumores de que estaba saliendo con Austin Kevitch, el fundador de Lox Clubque es una "app de citas privadas con altos estándares".

Ambos fueron vistos dando un paseo nocturno hace dos semanas en Los Ángeles y también se siguen en Instagramlo que llevó a muchos a sorprenderse sobre el estado de su relación.

Hasta el momento se desconoce la naturaleza de su relación, así como la identidad del chico, y puede que sean simplemente amigos, sumado a que Camila no ha negado ni confirmada alguna relación con el misterioso hombre, los fanáticos no han dejado de mencionar el gran parecido con Mendez, por loq ue tal vez podría ser un interés amoroso de la ex integrante de Fifth Harmony.