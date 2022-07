Cierran definitivamente el canal de YosStop por infringir lineamientos de YouTube

Pareciera que las rachas de buena suerte duran poco para la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, y es que recientemente dio la noticia de que le habían cerrado los canales que tiene a su nombre de la plataforma de YouTube.

Lo anterior lo dio a conocer a través de una historia en su cuenta de Instagram, y ahí aseguró que ya se encontraba en espera de que la famosa plataforma le diera una explicación lógica del porqué cerró definitivamente sus canales.

También puedes leer: Acusan a Dua Lipa de plagiar canción a Kimberly Loaiza

De acuerdo a lo que dijo la influencer, al parecer todo ocurrió de la nada, pues un día de repente se dio cuenta de que sus cuentas ya no existían, y no solo las de ella, también las de su pareja, Gerardo González.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, compartió la recién casada a través de su cuenta oficial de Instagram.

Quizá te interese: YosStop se casa y rompe en llanto en plena ceremonia

¿Las posibles causas?

Lo anterior puede tener una posible explicación luego de que en una entrevista para EL UNIVERSAL, un vocero de la compañía indicara que Yoss fue notificada desde el año 2021, las consecuencias que tendría eludir los lineamientos de seguridad de la plataforma.

“En 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, Youtube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores; desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio”, aclaró el vocero.

Las condiciones de las que hablan y que YosStop no siguió, fueron: monetizar otra cuenta mientras su participación en YouTube Partner se encontraba en suspensión, lo cual según los lineamientos del sitio es considerado como una falta.

Te recomendamos: YosStop anuncia que está embarazada:"El universo nos sorprendió"

“Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones, esto se considera elusión y puede resultar en el final de los canales del creador”, señaló.

Esta es la situación que Hoffman decidió pasar por alto y que ha hecho que, actualmente, YouTube procediera a eliminar todos sus canales.

También puedes leer: Yuya muestra por primera vez el rostro de su hijo Mar | VIDEO

“Si un canal es eliminado, el creador no podrá usarlo, abrir o tener cualquier otro canal dentro de la plataforma. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YosStop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta de mientras su participación se encontraba en suspensión”, enfatizó el vocero.

Respecto a lo anterior, es importante mencionar que tanto YosStop como su esposo han salido a decir que la información anterior es falsa, pues en ningún momento habían recibido tal notificación.