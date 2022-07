Revelan el aterrador póster de la película de terror Winnie the Pooh

Después de algunas filtraciones de pequeños retratos del film, el primer póster oficial de la próxima película de terror Winnie the Pooh: Sangre y Miel ha llegado a Internet, mostrando un nuevo aspecto de los amenazantes villanos de la película, Pooh y Piglet, personajes basados en los icónicos personajes de A.A. Milne y el ilustrador E.H. Shephard.

El próximo proyecto del guionista y director Rhys Frake-Waterfield será la primera vez que el clásico cuento infantil sea readaptado como película de terror tras su publicación en el dominio público.

En la espeluznante imagen se ve a Winnie the Pooh empuñando un mazo ensangrentado, con una pícara y aterradora sonrisa que adorna su famoso rostro amarillo. Debajo de Pooh, le acompaña su amigo Piglet, que sostiene un cuchillo y parece terminar el trabajo con una de sus víctimas.

El film estará protagonizada por Craig David Dowsett como el oso Pooh, Chris Cordell como Piglet y Nikolai Leo como Christopher Robin.

Aún no se sabe demasiado sobre Winnie the Pooh: Sangre y Miel, pero el director Waterfield ha dicho que tanto Pooh como Piglet serán los principales villanos de la película, “Christopher Robin se aleja de ellos, y no les da comida, eso hace que la vida de Pooh y Piglet sea bastante difícil”.

Winnie The Pooh cambia la miel por la sangre y se convierte en un psycho killer en WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY, slasher estadounidense de serie B que reinterpreta la leyenda del oso y sus amigos bajo la dirección de Rhys Frake-Waterfield.



¿Qué opinará Disney de todo esto? pic.twitter.com/RpZMFFdtvu — The Horror Lover (@THorror_Lover_) May 26, 2022

¿De qué tratará Winnie the Pooh: Sangre y Miel?

Winnie the Pooh: Sangre y Miel reimaginará al icónico oso amarillo y a su compañero, Piglet, como bestias salvajes y alborotadas dispuestas a vengarse tras ser abandonadas po r Christopher Robin.

El reparto adicional incluye a Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Jase Rivers, Simon Ellis, May Kelly, Natasha Rose Mills y Richard D. Myers, entre otros. La producción finalizó oficialmente el pasado mes de mayo y tan solo duró 10 dias de grabación. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno, aunque se espera que llegue a los cines a finales de 2022 o principios de 2023.