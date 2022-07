¡Posible reencuentro! Zac Efron y Vanessa Hudgens regresan a East High y estallan las redes

High School Musical marcó la infancia y adolescencia de muchos, con una historia que catapultó a la fama a sus protagonistas, entre ellos Zac Efron y Vanessa Hudgens, quienes han encendido las redes sociales al publicar que visitaron uno de los lugares más emblemáticos del film.

Y es que, recientemente la pareja en ficción favorita de muchos, tomó sus redes sociales personales para compartir con sus seguidores que se encontraban en East High, el instituto de la vida real en Salt Lake City, Utah, donde rodó "High School Musical".

Zac compartió una imagen de el delante del East High School, con el brazo alzado y con la mirada hacia abajo, mientras en el fondo se ve el edificio,junto a la frase "Don't you ... Forget about me", haciendo referencia a la canción de Simple Minds y a otra película adolescente favorita de los fans, "The Breakfast Club".

Entre los miles de comentarios que recibió el actor, el de Bart Johnson, quien interpretó a su papá en HSM, fue el más llamativo de todos. “Se calienta el corazón de los entrenadores al ver esto. Bienvenido a casa, hijo. ¿Qué equipo?”, escribió en alusión a una de las frases que siempre le decía.Inserto

La publicación de Zac llegó pocas semanas después de que Vanessa compartiera un post similar en su cuenta de Instagram, un vídeo de sí misma en East High a finales de junio.

“¿Recuerdas en el jardín de niños cuando conocías a un niño y no sabías nada acerca de él y después de 10 segundos, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”, comentó la celebridad citando una frase de la recordada película.

Los fans han comenzado a formular teorías sobre un posible reencuentro entre los personajes. Otros más aseguran que podría deberse a algún cameo para la serie de Disney+ ‘High School Musical: The Musical, en donde ya han participado Lucas Grabeel, actor que le dio vida a Ryan Evans y Corbin Blue, el intérprete de Chad Danforth.