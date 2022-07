Nova Y70, una experiencia casi completa de hardware

Estamos frente a otro equipo Huawei con la limitante de no contar con ningún tipo de servicio de Google, el Nova Y70, sin embargo, te contamos si realmente es posible de usar tomando en cuenta esta restricción.

Aunque este smartphone, como los otros equipos de la marca, está desarrollado tomando como base Android, permite seguir utilizando las apps que normalmente ocupamos cotidianamente.

Características

Almacenamiento de 128 GB, que se puede expandir mediante una memoria microSD

Memoria RAM de 4 GB

EMUI 12, montado sobre Android

Procesador Kirin 710A OctaCore

Reconocimiento facial y lector de huellas dactilares en el botón de bloqueo

Entrada de 3.5 mm para auriculares

Pantalla de 6.75 pulgadas resolución HD 1600 x 720

Batería de 6,000 mAh

Carga rápida de 22.5 W

En general, el equipo funciona adecuadamente para ejecutar tareas de redes sociales como Tik Tok, Facebook, WhatsApp, Twiiter e Instagram. También es posible consumir contenido multimedia sin problemas en plataformas como Netflix, Disney+, Crunchyroll y Spotify, sin embargo, la gran incógnita es ¿cómo instalar estas aplicaciones?

Aunque el Huawei Nova Y70 tiene instalado por defecto la AppGallery, es decir, la tienda de aplicaciones de la compañía china, en ella no es posible encontrar todo lo que normalmente tendrías en un teléfono Android, sin embargo, el buscador te ofrece otras alternativas.

Una vez que AppGallery no encuentra la app que estás buscando en su catálogo, te recomendará descargar el archivo de instalación desde una página externa, donde tan solo basta en presionar el botón de obtener y se comenzará a instalar. Sin embargo, al confirmar el proceso, la propia app arrojará el siguiente mensaje: “AppGallery no es responsable del contenido de terceros”, lo que probablemente de a entender que, es posible que alguna de esas descargas contenga algún defecto o software malicioso, del que la compañía no se hará responsable al no encontrarse directamente en su catálogo.

Durante el tiempo que lo probamos, iniciamos sesión en las apps mencionadas anteriormente y no sufrimos de algún malware, cambio de contraseñas o mala experiencia de uso, por lo que las apps funcionaban como normalmente lo harían en cualquier otro teléfono Android, pero es un punto que no debe pasarse por alto.